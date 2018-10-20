港珠澳大橋 10月24日通車

2018年10月20日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

香港運輸及房屋局局長陳帆19日公布，歷時近8年，銜接香港、澳門和廣東珠海的港珠澳大橋，將於23日在珠海舉行開通儀式，隔日24日早上9時，正式通車營運，港媒透露，跡象顯示，大陸國家主席習近平很可能出席開通儀式。通車後，香港機場到珠海，經大橋陸路所需時間，將從4個鐘頭大幅縮短為45分鐘。

據港珠澳大橋管理局表示，港珠澳大橋是連接香港大嶼山、澳門半島和廣東省珠海市的大型跨海通道。2009年12月15日動工，今年5月23日完工；設計壽命為120年。為目前世界上最長的沉管隧道、及世界跨海距離最長的橋隧組合公路。

大橋全長近50公里，主橋全長約29.6公里。為橋隧結合結構，包括一條長約6.7公里的海底隧道及4個人工島。

香港路政署主要工程管理處處長江大榮介紹大橋整體布局，指大橋主要有兩大部分，一是連接隧道的主橋，二是三地興建的口岸和連接路。

陳帆指出，港珠澳大橋不但是粵港之間的新陸路口岸，也是首條連接香港與澳門陸路的交通幹道。其中，海中橋隧主體工程粵港分界線至珠海和澳門口岸段，由粵港澳三地共同出資建設；海中橋隧工程香港段起自香港國際機場人工島，止於粵港分界線，由香港方面建設，三地口岸和連接線由三地各自建設。

為了因應大橋通車，港珠澳三地政府各自已發出經營巴士服務配額，取得經營牌照的香港巴士公司，早已公布營運路線和收費，往來港、澳兩地巴士票價為港幣170元（約台幣600元）。

《星島日報》報導，港珠澳大橋23日早上9時將在珠海口岸旅檢大樓舉行開通儀式。24日早上9時正式通車營運。消息人士表示，大陸國家主席習近平23日會在珠海主持開通儀式。

陳帆表示，大橋開通後，由香港機場到珠海只需45分鐘。大橋建設完成歷史任務，日後要發揮策略性優勢，正研究善用人工島，將在香港口岸地盡其用，加強發揮大嶼山連接世界及大灣區的雙門戶功能，並希望大橋與機場能發揮協同效應。

(中國時報)