西線擂戰鼓 好戲在後頭

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中國時報
／彰化報導

和美鎮是彰化縣人口僅次彰化市、員林市的第3大票倉，國民黨提名和美鎮長阮厚爵拚連任抽中1號，民進黨提名的陳文彬直到8月中才決定辭掉文化局長投入鄉長選戰，抽中2號，打破了彰化縣的「西線無戰事」，預料好戲在後頭。

和美鎮長阮厚爵是前縣長阮剛猛的姪子，年底鎮長拚連任，被各方看好，民進黨也遲遲推不出對手，眼見要促成對手「躺著選都贏」了，並彌補縣長選舉在防線上的缺口，這屆參選過立委落敗的陳文彬再度披上戰袍，能打出什麼局面，各界拭目以待，戰果也將是兩人接下來是否能轉戰立委的試金石。

線西鄉長也出現戲劇性的競逐，無黨黃浚豪拚連任，抽中1號；原本擔任機要秘書的蘇韋峻，為繼承父親蘇賜木當鄉長的遺願，半年前遞辭呈，出馬挑戰，抽中2號。

黃浚豪本名黃漢鉛，當過2屆議員和2屆鄉長，這屆以蘇賜木接班人贏得補選，重返政壇。當上鄉長後，任用蘇賜木兒子蘇韋峻擔任機要，但半年前蘇韋峻也要參選，兩人從合作演變成競爭關係。

伸港鄉是彰化縣26鄉鎮市中，唯一只有1名候選人，國民黨提名曾煥彰爭連任，是最「涼勢」的1號，曾煥彰當過3屆議員，前屆競逐伸港鄉長，也吃過敗仗，這屆則不僅脫穎而出，還創下得票差距最大的紀錄，他說，雖然沒對手，但重點在幫同黨同志打贏選戰，仍兢兢業業。

(中國時報)

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