忠犬辭世再續前緣 褪色貴賓超膽小

楊淑如常常帶著楊糖糖跟姪兒（右）一起外出遊玩（漢聲攝）。

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中國時報
／綜合報導
「王子」萌到爆表的可愛模樣，黃雅雅耽心未來真的發病。（黃雅雅提供）
蔡承嘉曾因喪犬低落，直到飼養Leo才再拾起笑容。（蔡承嘉提供）

高雄蔡承嘉飼養的13歲黃金獵犬因心臟衰竭不幸辭世，後來他再飼養1隻黃金獵犬Leo行為舉止神似已逝愛犬，更成為甜品店活招牌；台東楊淑如6年前養的貴賓犬，1年後鮮豔的紅色毛髮竟然褪色變成奶油貴賓，個性還十分膽小像是超怕鬼；寵物族黃雅雅呼籲政府，應對無良犬舍制訂管理辦法。。

蔡承嘉提到已逝愛犬心頭還有點酸，他將愛犬骨灰縫進填充的娃娃裡頭，每晚抱著它入眠。後來Leo闖進他的世界，在牠8個月大時領養牠。說也奇怪，蔡承嘉觀察Leo生性活潑好動，愛咬家中的娃娃，但偏偏不敢靠近有骨灰的那隻娃娃。在澎湖馬公市開「甜水號」，Leo成了店小二，客人來會跳上櫃檯幫忙招呼。

楊淑如把褪色的紅貴賓取名楊糖糖，希望糖糖陪伴著全家成長，取名楊糖糖希望狗狗就像糖果般為家人帶來甜蜜，她對待楊糖糖無微不至，楊糖糖對她來說不只是寵物，更像家人。糖糖從小就很膽小，在家中只要一有風吹草動，糖糖馬上露出害怕眼神四處張望，朋友都戲稱「怕鬼的糖糖」。

寵物族黃雅雅6年前在網路犬舍看見長毛臘腸「王子」，就被牠萌到爆表的模樣吸引，在犬舍「絕無PRA（漸進性視網膜萎縮症），有的話全額退費」保證下，花了比市價多了近1倍價格買下，但發現有問題時，已有深厚感情，她呼籲政府，應對無良犬舍制訂管理辦法，而且愛牠就不要放棄牠，陪牠走完這段緣分。

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(中國時報)

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