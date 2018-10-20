章啟正 用瀑布噴泉迎戰電商

2018年10月20日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸改革開放40周年，不少台商也搭上大陸經濟發展快車。北京君太百貨董事長章啟正稱，他與君太百貨一起經歷改革開放歷程，沒有改革開放，沒有今日發展，盼未來有更多改革開放40年。而談及電商發展衝擊百貨零售業，他則以「瀑布、噴泉」哲學從容應對挑戰。

回憶起2003年底北京君太百貨開幕時，章啟正指出，北京君太百貨從開始建築到室內設計，一直是以最好的百貨公司為目標去規畫；2003年底開幕時，雖然一開始業績讓他跌破眼鏡，讓他學習到在北京做商場需要不一樣思維。

「既要有裡子，也要有面子」，他舉例，只要看到消費者拿著別家購物袋，服務人員立刻把君太百貨購物袋套上去，這叫做「有面子」；過去曾推出防雨購物袋，還造成一陣風潮。

至於「裡子」莫過於搭上大陸改革開放快車。章啟正稱，那時候君太百貨從台灣引進鞋類、服飾類品牌，化妝品則是引進國際知名的品牌；他笑稱，對大陸改革開放中，百貨公司零售業，以及帶進西方美學，應該有做出一點貢獻。

「如果不是大陸改革開放，君太百貨不會有現在的發展。」章啟正強調，全家一起經歷大陸改革開放的過程，也一同在這邊成長；大陸市場不會只是北京君太百貨的一個跳板，希望未來再有更多的改革開放40年。

他還感性稱，改革開放40年，堅守公司所賺到的錢，再回饋給社會；君太百貨所賺到的錢，沒有一塊錢是匯出大陸的，完全留在大陸投資。

談及近年電商崛起，君太百貨如何應對，章啟正則稱，「因應電商，要不盲從跟隨電商」。君太百貨不會發展電商，反而會把傳統零售業服務做得更到位。

他稱，首先要利用「瀑布原理」，把客人拉到最高樓層，再像瀑布般流下來，讓客戶光顧每個樓層。另外再借助「噴泉原理」，在最低樓打造餐飲美食街，讓客人吃飽喝足，才有動力上樓層消費。

(中國時報)