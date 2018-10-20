補習班接錯學童 家長怒斥太扯

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中國時報
巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣一所國小18日下午發生補習班誤接學童事件，家長放學時間到校找不著小孩，心急如焚調閱監視器發現是附近某補習班人員把小孩帶走，憤而在臉書社團中指出，就讀小學2年級的孩子根本沒有上該補習班，質疑對方接錯小孩，學校和補習班都有責任。

被誤接的學童父親在臉書社團貼文表示，下午1點妻子哭著打電話跟他說，小孩已經被補習班的人接走，但他們並沒有請補習班接送，擔心小孩被拐走，立即調閱監視器畫面找人，過了大約20分鐘，才有一名補習班老師帶著小孩回到學校說「帶錯小孩要回來換小孩」。

校方指出，這名學童的父親為同校總務主任，母親是代課老師，原本是由爸爸把小孩送到警衛室，再由媽媽送到補習班，可能是小朋友看到要好的同學上了另外一家補習班車輛，也跟著上。

校長黃善華表示，校園皆有規畫完善的家長與補習班接送區，在上下學期間，校門也站有學務主任及生教組長一同維護學生安全，為防止誤接事件再發生，未來要求各補習班所屬學生配戴識別證，以便接送時辨認，來接送的補習班老師也必須按名單接送，當場點清人數後再一起離開。

補習班表示，當日原負責接送學生的老師休假，接送的新老師對學生狀況較不熟悉，因此發生誤接事件，對此會負全責，導致家長緊張擔心，感到十分抱歉。

(中國時報)

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