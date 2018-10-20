同門鬩牆 花壇鄉藍綠對決

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中國時報
／彰化報導

彰化市長選情高潮迭起，藍、綠對決態勢緊繃，競爭激烈，民進黨林世賢和國民黨張東正形成雙雄對決，無黨黃玉芬沒有政黨支持，但也有一定支持群，18日抽號次，張東正抽中1號，高呼「一定當選」；林世賢抽中2號，歡呼「2號勝利」；黃玉芬抽中3號。

彰化市長選戰從3強鼎立，轉移到張東正和林世賢兩雄對決，選情越來越緊繃，彰化市軍公教人口多，張東正也走鴨子划水的選戰策略，響亮政見不見得特別多，但囊括對執政失望的票源，隱性支持者不容小覷。

林世賢則從投入選戰前就積極關心公共議題，走議題型路線，能鼓動支持者的熱情，但政見是否能在原支持者外，贏得更多認同，開拓出中間票源，是選戰的最後關鍵。

花壇鄉國民黨提名顧勝敏抽中1號，民進黨提名陳振欽2號，無黨李岳珉抽中3號和賴世祥4號，形成複雜的競逐局面，顧勝敏是前鄉長顧金土和議員顧黃水花的兒子，李岳珉原本也屬顧金土的班底，為了選舉分道揚鏢，賴世祥是現任代表會主席，未獲民進黨提名，堅持參選。

這場選戰被視為顧勝敏和陳振欽的藍、綠對決，並分別代表農會和民進黨兩屆來在花壇紮根的兩大股力量的競爭，已拚得難分難解，背後都還有「系出同門」勢力的牽絆，讓選戰特別有得瞧。

芬園鄉國民提名曾世勇抽中1號，民進黨提名林世明抽中2號，不僅是藍、綠對決，也是老將對新秀，兩人的資歷和個性特質，呈現強烈對比。

(中國時報)

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