要錢被拒 逆子吸毒弒母收押

33歲梁崇銘前晚在中壢住處砍下母親頭顱。（呂筱蟬攝）

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中國時報
／桃園報導
凶殘弒親下場

33歲梁崇銘前晚在中壢住處砍下母親頭顱，警方從其尿液中檢測出二級毒品安非他命反應，檢警研判是吸毒後失控行凶，梁也坦承弒母，檢方複訊後，以梁涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且有逃亡之虞，19日向桃園地院聲請羈押獲准，檢方22日將會同法醫解剖，釐清死因。

母碎念被殺 姊難以置信

警方調查，梁曾有恐嚇取財、詐欺前科，不僅當詐騙集團車手，還曾開毒趴遭查獲，2013年，他在中壢某汽車旅館內施用K他命，但因K他命屬三級毒品，單純施用僅行政罰，梁未受勒戒，只有提供毒品的林姓毒販被判刑2月，得易科罰金。

已嫁人的梁嫌姊姊痛哭表示，媽媽平日雖會對弟弟「碎碎念」，但無法相信會因此痛下毒手。鄰居則說，前天中午起就聽見母子在屋內爭吵。

帳本寫金鑽 大做發財夢

檢警昨勘驗現場總共發現4把刀，分別是屋內2把沾血的菜刀，其中一把嚴重毀損，刀刃出現多處毀損及缺口，還有1把未沾血的西瓜刀，屋外還有從12樓丟下的開山刀。命案現場血跡斑斑，大部分集中梁男臥室，斷頭遺體也留在房內，疑似第一現場。客廳則有凌亂的大量血跡，懷疑梁當時已失去神智，雖然死者不斷逃竄躲避，從客廳躲到房間仍難逃被砍。

警方也從梁丟下的雜物中，發現疑似帳本，上面記錄各種帳目支出，還寫有「五福臨門」、「大吉大利發大財」、「黃金萬兩」，也畫上許多金錢符號，帳本上還寫有「車子+金子+納三子+金鑽」，透露梁嫌發財夢。

4刀如剁雞 死狀很悽慘

檢警昨初步相驗，發現死者傷口非常凌亂，刀傷集中頸部和雙手，其中頸部就有數十刀，像被剁雞般凶狠剁下頭顱，且身體也被砍到血肉模糊難以辨識，雙手則有疑似生前曾激烈抵抗的傷痕，頭顱則因從12樓墜落、正面著地、嚴重變形、血肉模糊，無法分辨是摔傷還是外力造成，但五官依稀有刀痕，讓在場者直呼：「死狀很悽慘！」

梁在警訊時坦承弒母，但過程裝瘋賣傻，不斷狂吼狂叫，對於殺人動機、細節，一概推託「不知情、不知道、不清楚」。警方研判他缺錢買毒，吸毒後向母親要不到錢憤而殺人，警訊後，依殺人罪嫌將他移送法辦。

(中國時報)

死者３段婚姻 怨錢不夠用

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