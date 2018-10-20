自製格鬥機器人 6歲童好威

2018年10月20日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

年僅6歲的蔡承展，2歲就能獨自完成百片拼圖、3歲收到遙控車禮物，竟能拆解拼湊研究電路板，自嘲是機器白痴的父母帶他北上拜師，開始學寫程式、自製人形格鬥機器人，9月在日本機器人展驚豔全場、獲得特別獎，19日在桃園機器人嘉年華再度出征，和超過2000隊伍同場較勁。

超過2000隊伍 同場較勁

桃園市政府青年事務局長顏蔚慈說，「覓謎爾機器人」團隊展出手機APP夾娃娃機、「程捷科技」展出可矯正孩童握筆姿勢預防近視的智能筆、「格蘭數位」展出VR賞屋應用，創新每年兆元交易額的房地產市場，150組新創團隊組組精彩，期望透過嘉年華帶動桃園科技產業的交流與對話。

「AI TAOYUAN機器人競賽X觀光工廠X新創嘉年華」19日至21日在桃園巨蛋盛大展開，結合全能機器人國際邀請賽、觀光工廠嘉年華、新創嘉年華以及萬人工作坊等4大主題活動，有26家觀光工廠、20輛異國料理胖卡專車、150組新創團隊等，最大亮點全能機器人國際邀請賽，有近2000組報名參加。祥儀董事長蔡逢春說，希望透過競賽培育能量，更獎勵脫穎而出的選手高額研發獎金及與國外選手交流機會。

最小參賽蔡承展 驚豔全場

年僅6歲的蔡承展是機器人格鬥賽的最小參賽者，宛如小大人的他超齡地表示，打電動不會進步，但學會製作、控制機器人，未來可以應用在吃喝玩樂上，笑言操作機器人比寫程式困難，常常熬夜練習，自己的格鬥機器人必殺技是前滾翻和左右勾拳，未來還要研發更多特殊技能。

(中國時報)