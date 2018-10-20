秀泰進駐南投 砸10億蓋商場

2018年10月20日 01:19 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

在全台7縣市擁有12座影城的秀泰集團，將在南投縣投資10億元，設置秀泰影城複合式購物中心，預估將創造1000個就業機會；南投縣長林明溱19日對此表示歡迎，並將提供協助，希望在3年內完成啟用。

林明溱提供協助

秀泰集團總經理廖偉銘，19日到南投縣政府遞交投資意願書，表明該公司有高度意願，在南投興建影城複合式購物中心；廖偉銘表示，秀泰旗下5大事業包括電影業、商場、旅宿、秀咖啡及電影發行業，結合流行時尚、餐飲風格及電影文化，以創新概念提供舒適的視聽饗宴、購物環境和美味餐點。

廖偉銘指出，秀泰集團陸續在台北、新北、台中、高雄、基隆、嘉義、花蓮、台東開設秀泰影城（Showtime cinemas），共有140播映廳、總共1萬6663個座位。

優先僱用當地人

廖偉銘說，秀泰到各縣市投資，都優先僱用當地人，增加就業機會，促進地方稅收；商場也會引進地方特色廠商，及國際知名商家參與經營，因秀泰集團旗下就有電影發行業，未來也將以南投為素材，拍攝影片行銷。

南投縣提供秀泰投資選擇的6塊公有土地，包括南投市舊縣議會大樓、南投市藍田街宿舍群、草屯鎮手工藝智慧園區、埔里鎮國有土地、竹山鎮桂林段縣有地。

林明溱表示，秀泰要到南投發展，真是好消息，以後民眾看電影、逛街、遊憩不一定要跑台中。為吸引民間業者投資南投，縣府會用最高的行政效率為業者服務，縮短相關作業流程，縣府也設有聯合審查中心，以單一窗口、聯合審查方式受理。

(中國時報)