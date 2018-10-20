秀泰進駐南投 砸10億蓋商場

秀泰集團總經理廖偉銘（左4）遞交投資意願書，南投縣長林明溱（左5）率縣府主管見證。（廖志晃攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

在全台7縣市擁有12座影城的秀泰集團，將在南投縣投資10億元，設置秀泰影城複合式購物中心，預估將創造1000個就業機會；南投縣長林明溱19日對此表示歡迎，並將提供協助，希望在3年內完成啟用。

林明溱提供協助

秀泰集團總經理廖偉銘，19日到南投縣政府遞交投資意願書，表明該公司有高度意願，在南投興建影城複合式購物中心；廖偉銘表示，秀泰旗下5大事業包括電影業、商場、旅宿、秀咖啡及電影發行業，結合流行時尚、餐飲風格及電影文化，以創新概念提供舒適的視聽饗宴、購物環境和美味餐點。

廖偉銘指出，秀泰集團陸續在台北、新北、台中、高雄、基隆、嘉義、花蓮、台東開設秀泰影城（Showtime cinemas），共有140播映廳、總共1萬6663個座位。

優先僱用當地人

廖偉銘說，秀泰到各縣市投資，都優先僱用當地人，增加就業機會，促進地方稅收；商場也會引進地方特色廠商，及國際知名商家參與經營，因秀泰集團旗下就有電影發行業，未來也將以南投為素材，拍攝影片行銷。

南投縣提供秀泰投資選擇的6塊公有土地，包括南投市舊縣議會大樓、南投市藍田街宿舍群、草屯鎮手工藝智慧園區、埔里鎮國有土地、竹山鎮桂林段縣有地。

林明溱表示，秀泰要到南投發展，真是好消息，以後民眾看電影、逛街、遊憩不一定要跑台中。為吸引民間業者投資南投，縣府會用最高的行政效率為業者服務，縮短相關作業流程，縣府也設有聯合審查中心，以單一窗口、聯合審查方式受理。

(中國時報)

自製格鬥機器人 6歲童好威 獅子會送暖 重機環島贈書包

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。