獅子會送暖 重機環島贈書包

國際獅子會連續4年舉辦「獅子寶寶送愛心-愛心助學計畫」，送愛心書包和帽子給偏鄉學校學童。（李其樺攝）

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中國時報
／台南報導

國際獅子會連續5年舉辦「獅子寶寶送愛心-愛心助學計畫」，由獅子會成員騎乘大型重機車環島，分送愛心書包和帽子給偏鄉學校。今年共有17校350名學童受惠，希望未來持續舉辦，讓偏鄉孩子也能背起書包快樂上學。

獅子會成員許德華表示，7年前曾在台東親眼看到當地學童拿超商塑膠袋，用繩索繫綁充當書包，內心感覺很震撼，為何還有孩子沒辦法擁有正常的書包上學？因此他從4年前擔任台南新市獅子會會長時，便發起愛心助學計畫希望幫助偏鄉學童。

塑膠袋當書包 激起發想

許德華說，每年獅子會內部會先發起認購愛心書包，再由各地獅子會或透過電視新聞，媒合全台各地偏鄉學校；接著由他與其他成員騎重機環島，親自送書包、文具給需要幫助的弱勢孩子。

搏命作愛心 盼多人響應

今年獅子會重機騎士團共4車5人，本月14日從新化武德殿出發，進行6天5夜的環島之旅，共騎乘1200公里，將愛心書包、帽子送給17校350名學童。19日下午獅子會重機騎士團來到鹽水最後一站，將愛心書包送給竹埔國小、岸內國小和坔頭港國小學童，學童們拿到嶄新的書包和帽子無不露出歡喜神情。

許德華說，連續5年獅子會推動愛心助學計畫，送愛心書包給全台偏鄉共67校3000名學童，環島里程超過6000公里；參加成員也從最初2車2人，增加為今年4車5人，每年成員都很期待，何時要環島做公益？

去年10月獅子會重機團經過台東時，遇到土石流，許常德的重機車被落石砸中；今年送書包的過程中，許常德和另名成員也不小心摔車，並自費3萬元修理費用，可說是用「生命」分送愛心書包。許德華表示，希望未來愈來愈多人響應愛心助學計畫，讓偏鄉學童能享有足夠學習資源。

(中國時報)

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