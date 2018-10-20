買家出題 體感商機媒合熱

2018年10月20日 01:20 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高市府積極打造體感科技園區，近日舉辦體感講堂及商機媒合會，邀請指標大廠、業者等逾百位專業人士，首度以「買家出題」形式，開創多元應用，爭取龐大VR產業商機，現場不少潛在買家及供應商獲益良多，對高雄未來發展體感產業無限期待。

逾20場次商務洽談

這場論壇18日在台鋁登場，華碩、HTC、競鋒國際、緯創資通與Funique等業者輪番分享當前體感科技發展趨勢外，更針對中鋼公司、屏東海生館等不同場域應用體驗科技的需求者進行商機媒合，現場互動氣氛熱絡。

經發局長李怡德指出，此次首度採用「買家出題」形式選定健康促進、製造及娛樂應用領域，邀請台灣受恩、漢神巨蛋、台鋁MLD等場所經營業者提出需求，透過逾20場次商務洽談，期藉由體感科技提升企業經營績效。

開啟創新應用商機

其中，晶緯科技提出「感測器動態捕捉技術」引起台灣受恩高度興趣，可望提升樂齡照護服務品質；宏碁雲端展示動態捕捉結合AI計算整合性服務，可精準掌握百貨商場、購物中心及展覽會場等場館人潮分布，增進經營管理與行銷績效。

李怡德表示，市府推動體感科技產業是一項全面性計畫，包含研發、生產、行銷、補助、媒合與教育訓練等不同層面，此次商媒會成功開啟體感科技創新應用商機，未來將持續透過各類型活動促成體感科技廣泛運用，讓高雄體感科技產業更健全、蓬勃。

(中國時報)