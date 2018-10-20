秋季饗宴 麻豆大白柚來了

麻豆農會家政班長謝李春香推出柚香蔬果沙拉，大白柚除了可搭配生菜沙拉，還能沾醬食用，為秋季開胃菜必備。（李其樺攝）

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中國時報
／台南報導

每年10月中旬為台南麻豆大白柚產季，今年氣候穩定，大白柚量產品質更勝往年，台南市府農業局19日上午舉辦記者會替當地果農宣傳，麻豆農會也推出柚香蔬果沙拉，大白柚除了可搭配生菜沙拉，還能沾醬食用，為秋季開胃菜必備，鼓勵民眾採買當季新鮮大白柚回家享用。

台南市農業局代理局長李建裕指出，台南市大白柚種植面積為290公頃，產量約5690公噸，為全國大白柚最大產地，其中麻豆種植面積121公頃，佔全市41%。去年麻豆大白柚產量與去年相當，品質佳風味與口感更勝以往。

果農王明杞表示，挑選好吃大白柚的秘訣，除了表面色澤均勻、皮薄光亮，底部平寬且上緣無突起，更重要的是放在手心有沉重感，肯定是好吃的大白柚。

麻豆區農會家政班長謝李春香推出獨門研發「柚香蔬果沙拉」，當場示範教學DIY製作沙拉料理，結合當季蔬菜加入大白柚果肉，再調製和風醬，輕鬆動手即可享有一道養顏美容又健康的輕食料理。她說，大白柚還可沾糖、醬油、蒜泥、梅粉食用，除可中和酸味，增進口感。

李建裕表示，今年麻豆大白柚是品質最好的一年，1斤售價60元以上，若是4、5斤以上可賣到70至80元以上，本周末（20日、21日）將在台南假日農會上市，下周（127日、28日）將在台北希望廣場上市，呼籲民眾踴躍搶購。

(中國時報)

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