海軍聯合婚禮 司令勉增產報國

2018年10月20日 01:20 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

海軍司令部19日舉行聯合婚禮，一對新人額頭貼額頭，盡在不言中。（林瑞益攝）

海軍司令部19日在左營海鷹營區舉辦官兵聯合婚禮，共有63對新人步上紅毯。海軍司令黃曙光上將在致詞時勉勵新人們增產報國，生一個娃娃，20歲後報效海軍。

海軍司令部昨天以「愛在海軍，情堅意真」為主題，舉辦「海軍107年官兵聯合婚禮」，63對新人在來賓及親友們的見證下互許終身，完成生命中的重要大事。

黃曙光在致詞時向新娘們保證，選擇海軍的先生絕對是正確的。他自嘲，只有他的太太是錯的，因為他老是不回家，15分鐘的回家路程要走好久。他執意要把海軍正常化，包含生活正常、工作正常、休假正常，讓每一位海軍的官兵眷屬都能過著幸福的日子。

其中的新郎洪年建少校表示，他和太太是在朋友聚會時認識的，在聊天的過程中，發現兩人對未來的期許與規畫有許多相同之處，後來兩人交往、戀愛，謝謝太太願意跟她一起步入禮堂，走向未來的幸福大道。

另一對新人黃聖迪少校與太太谷以真，因為有另一半的扶持，讓黃聖迪能更專注於戰訓本務工作，太太谷以真在鳳山陸軍步兵學校擔任士官，兩人是透過作戰隊學弟介紹認識的。

在交往的過程中，覺得兩人非常契合，也能夠理解、包容對方，因此在今年4月，他向谷以真求婚獲得首肯。他想要告訴太太：「不管生老病死，我都擁抱你的愛，一直愛著你。」

(中國時報)