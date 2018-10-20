吸毒殺至親恐逃死 應終身監禁

2018年10月20日 04:10 中國時報 蕭承訓

桃園中壢發生逆倫弒親事件，梁姓凶嫌疑在吸毒後砍下母親頭顱，許多網友認為梁嫌未來可以會以精神異常做為逃死的抗辯，其實從過去案例，梁確有可能不會被判死，但問題重點在於面對毒品氾濫及社會安全防護網，政府雖說砸鉅資要補破網，卻一直紙上談兵，愈補愈大洞，才讓憾事不斷發生。

依刑法272條殺害直系血親尊親屬，梁面對的是死刑或無期徒刑，但因他行凶後被檢驗出有安非他命毒品反應，未來檢審就會考量其行為時的精神狀況，是否達到完全喪失辨識行為違法能力，做為起訴量刑依據。

例如，彰化劉姓男子因吸安後，產生幻聽、幻覺，把開早餐店的謝男當成魔人，持美工刀割斷謝男的頸部動脈致死，法院囑託醫院鑑定認為劉是因安毒造成的精神病態，殺人時受幻聽妄想，但未完全心神喪失，所以判12年確定。

此外，犯下台南湯姆熊方姓學童命案的曾文欽、北投文化國小學童命案的龔重安、嘉義醃頭案的陳佳富，及內湖小燈泡命案的王景玉，他們也因曾施用毒品或強力膠，造成精神障礙而行凶，法院依精神鑑定結果，都判處無期徒刑。

由於無期徒刑可假釋，假釋出獄後會不會再犯案殺人，病症能否完全醫好，沒人可保證，因此民眾希望仿效英美等國，對精神病患殺人設立「終身監禁」的立法規定。民調也有逾8成民眾認為應修法將精障者殺人改成終身監禁，顯然政府除掃毒、健全社會安全網外，更應由衛福部與法務部等單位共同研商對策，免除民眾恐懼。

(中國時報)