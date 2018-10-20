醫師娘縱火燒夫 波及8月嬰

林姓醫師娘不滿遭丈夫家暴，19日買汽油在北市大安區住處潑灑點火，造成丈夫和自己及小孩3人受傷。（陳鴻偉翻攝）

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中國時報
／台北報導
林姓醫師與妻子當年甜蜜拍婚紗，1年後卻反目釀成悲劇。（翻攝林姓醫師臉書）
林女到住家附近加油站購買汽油被監視器拍下畫面。（陳鴻偉翻攝）

原是人人稱羡嫁醫生的好婚姻，卻因家暴成怨偶。32歲林姓醫師與34歲妻子感情不睦，經常口角，林妻還曾控告丈夫家暴6次，19日中午，失去理智的林女趁先生返家午睡，對他潑汽油並點火，造成林男全身40%二度灼傷送台大救治。林女及8個月大的兒子也遭波及，林女在警局流露懊悔之意，案由警方漏夜偵辦中。

警方調查，林男在北市大型醫院擔任內科醫師，與妻子登記結婚1年多，日前才補請喜宴，2人在大安區光復南路租屋，但近來經常吵架，今年為止，林妻共報警6次，指控先生動手打她，林姓醫師也告過妻子家暴1次，林女數度要求離婚，但丈夫一直不同意。

昨天中午，林女騎機車至信義路某加油站購買1瓶汽油，回家後就走進臥室，將汽油全部灑在正在睡覺休息的先生身上，接著憤而點火，完全不顧兒子也在家中。

林女逞凶後，跑到樓下1家文具店，向店家表示：「我家失火了，8個月的嬰兒還在裡面！」一對夫妻顧客聽說後，就陪同林女上樓，並將男嬰抱出，店家此時也打電話給119報案求助。

眾人上樓要帶男嬰離開時，林姓醫師忍痛將身上的火撲滅，全身紅腫跑下樓，吵著要和妻子理論，林妻則躲進文具店廁所不願出來，林男後來體力不支，被趕來的救護車送往台大，因嚴重燒燙燒，目前仍在清創救治。

警消指出，林女縱火時，左手背也有1度燒燙傷，其8個月大男嬰右臂則有細部燒傷水泡，經救治後均無大礙，警方隨後將林女帶回派出所偵訊。

林女向警方供稱，婚後兩人經常爭吵，丈夫更會動手打她，她要求離婚，對方卻不願意簽字，昨上午2人再度為離婚和孩子監護權吵架，實在忍無可忍，才去買汽油回家，失去理智縱火想燒死對方，警方也調閱監視器確定林女有購買汽油預謀犯案，全案朝公共危險及殺人未遂罪嫌偵辦。

(中國時報)

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