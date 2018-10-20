灰面鵟鷹過境破紀錄 黑冠鵑隼也現蹤

2018年10月20日 01:20 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

黑冠鵑隼。（墾管處提供）

灰面鵟鷹過境破紀錄！截至19日為止，墾丁紀錄到灰鵟鷹過境數量達5萬3481隻，打破去年的最高紀錄5萬3200隻，連續2年破5萬隻紀錄，讓鷹友們非常開心。另外號稱「鷹中樂透」的黑冠鵑隼也現蹤，讓觀察到的鷹友們狂喜不已。

根據墾丁鷹達人蔡乙榮統計，去年灰面鵟鷹過境數首破5萬隻，創歷史新高。今年十月上旬開始鷹況就十分良好，讓不少鷹友期待今年也可破5萬，果然一舉再破紀錄。今年記錄到當日最高過境數為10月14日1萬4341隻。

蔡乙榮說，過境數量再創新高，除了近年來禁獵政策執行更加嚴格，保育觀念更深入人心外，今年天氣狀況良好，沒有颱風侵襲，也是重要原因。不過灰面鵟鷹過境期主要集中在十月上、中旬，未來應該只剩少量，預計不會再衝高紀錄。

另外被鷹友戲稱為「鷹中樂透」的黑冠鵑隼今年也現蹤。黑冠鵑隼1999年首度在墾丁被觀察到，迄今只有4年未被記錄，不過數量都只有個位數，十分罕見。蔡乙榮說，黑冠鵑隼除了稀有，在猛禽類中算長得「很可愛」，能看到真的很幸運，

他說，黑冠鵑隼原繁殖於中國大陸廣東及廣西一帶，飛經中南半島至馬來西亞等地度冬，理論上不會出現在台灣，會飛來台灣的原因不確定。不過因近20年來只有4年沒有紀錄，黑冠鵑隼已不能稱為「迷鳥」，而是屬「稀有過境猛禽」。

(中國時報)