姐姐、魔法師 號次抽籤搶鏡

2018年10月20日 01:20 中國時報 吳堂靖 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰19日舉辦號次抽籤，北市議員候選人花招百出，老將汪志冰、潘懷宗分別以謝金燕「姐姐」、魔法師造型現身，打扮超吸睛；林逸萍則抱著愛犬前往，訴求「愛護動物、人人有責」。至於大家最不偏好的4號，親友團也發揮聯想力，喊出「好4發生」、「4在必得」等創意口號，氣氛熱烈。

王欣儀 找朋友代抽

北市選委會昨舉辦號次抽籤，候選人使出渾身解數搏版面，老將汪志冰戴著巨型安全帽，大跳啦啦隊、林婕麗幕僚穿戴大型恐龍裝慶祝、潘懷宗則打扮成哈利波特發糖果，趁勢宣傳「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，他說，26至28日天母商圈集結250個店家，免費讓小朋友討糖果。

昨天有不少議員未到場抽籤，甚至藍營議員王欣儀雖然到場，但她說因手氣不好，所以找了手氣佳的朋友代為抽籤。四度參選的許淑華則坦然表示，抽幾號都是老天爺註定好的，因此委由選務人員代抽。

王致雅 出示器捐卡

至於新人部分，候選人林逸萍帶著愛犬前往抽籤號次，承諾當選後要創造友善環境。王致雅則出示器官捐贈卡，她說，在器捐風暴中，帶頭簽署器官捐贈卡正是治標又治本的方式。

場內抽籤順利結束，不過場外氣氛卻一度火爆，因破壞八田與一雕像遭判刑、喪失參選資格的統促黨成員李承龍到場抗議中選會不公，白狼張安樂也陪同力挺，還與基進黨隔空叫囂，警方層層戒備，幸未發生進一步衝突。

(中國時報)