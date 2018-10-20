尬創意 號次抽籤變嘉年華會

新北市選委會19日舉行新北市第三屆市長、市議員選舉號次抽籤，新北市議員候選人無不號召團隊親友前來助陣。（杜宜諳攝）

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中國時報
／新北報導

第三屆新北市長、市議員選舉19日上午9時許舉行號次抽籤，蘇貞昌、侯友宜分別抽中1、2號；市議員部分各候選人絞盡腦汁爭取曝光，有人找來大型娃娃、有人挑扁擔進場，現場宛如嘉年華會。

侯稱抽到幾號都隨緣

在板橋華德市場、土城瑞義市場掃街的侯友宜，獲悉抽籤號次後比出「YA」勝利手勢，帶領全場高喊「2gether，厚日子！」侯友宜表示，剛好推出公共托育篇形象影片，要一起牽起第二代的幸福；他也說，抽到幾號都隨緣，最重要的是投票日當天，選民看見侯友宜的人頭像，就要蓋下去。

蘇貞昌則是與新北市牙醫公會顧問、前縣立三重醫院牙科主任醫師石公燦及前衛生署副署長李龍騰舉行「還好有蘇貞昌」#03團結篇「成功對抗失控戰疫」影片發佈記者會，回憶當時萬眾一心對抗SARS經歷。

候選人絞盡腦汁造勢

在市議員部分，各候選人帶領大批支持者前來助陣，無黨籍候選人李婉鈺找來年輕支持者，但因遲到由選委會代抽13號，李婉鈺高喊「一生懸命，相挺為民！」；新北市議長蔣根煌、無黨籍候選人廖裕德都抽中14號，都喊出「一生一世，為您服務！」

廖先翔為現任市議員廖正良之子，未出席抽籤，選委會代抽為5號；金瑞龍、江怡臻都抽中籤王1號，他們高喊，「一馬當先！」；尋求連任的中和區市議員陳錦錠由丈夫、前立委張慶忠陪同前往抽籤並抽中7號，支持者直呼「幸運7號，一定幸福！」

抽到2號的板橋區市議員候選人葉元之表示，與侯友宜抽到同號很開心，「葉元之Ya！」；陳儀君前往新北選委會時晚到，由選委會代抽8號，陳儀君表示，「很開心，老天爺送我8號！」；黃林玲玲抽中16號。

(中國時報)

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