玉富自行車道 戀戀客家詩趣

「繞境祈褔．詩路行腳─發現客庄新氣象」客家詩路，第一階段工程及導覽系統10月啟用。（花蓮客家事務處提供）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣政府客家事務處為提升客庄經濟產值，以玉富自行車道為中心，串聯玉里鎮協天宮及富里鄉義民亭，並注入客家詩人葉日松先生的詩作為主軸，營造全國第一條以單一客家詩人作品為主題的詩路。

葉日松老師的詩作充滿對故鄉土地的情懷與依戀，從「老屋个牛眼樹」到「向玉山舉目」等多首詩作都是葉老師表達對故鄉的情懷。因此，花蓮縣政府客家事務處透過葉老師詩人眼中的花蓮風光地景，形塑花蓮縣南區客家文化生活圈「繞境祈褔．詩路行腳─發現客庄新氣象」客家詩路，第一階段工程及導覽系統10月已經啟用。

花蓮縣政府客家事務處向客委會爭取了1750萬元第一期「遶境祈福．詩路行腳」工程，工區包括義民亭、東竹國小兒童文學公園、葉日松文學伙房、浣衣亭文學步道等，目前完工啟用，正進行第二期經費工程爭取，範圍包括協天宮廣場及經玉富自行車道至富里東里驛站。

啟用的第一期工程特色為葉日松老師的詩做成一群解說牌，成為自導式的詩路，詩作解說牌的特色，是背景配合文字的彩色「詩意影像圖」，將詩的關鍵句創稿成為具有詩情的圖畫，圖文並茂。2處文學解說導覽劇場，運用科技技術，透過客家詩人眼中的地景結合科技APP導覽，讓大家不只看見台灣東部之美，也能聽見花蓮客家的聲音。

(中國時報)

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