林姿妙手比V 喊勝利在望

2018年10月20日 01:20 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣選委會19日舉辦第18屆縣長及第19屆議員選舉候選人姓名號次抽籤，縣長選舉方面，最被看好的國民黨候選人林姿妙抽中2號，民進黨候選人陳歐珀抽中3號，無黨籍參選人林信華抽中1號、陳秋境5號，排在最後的林錦坤並未參與抽籤，由縣選委會主委邵治綺代為抽出4號。

民主聖地 拒負面選舉

抽籤日宜蘭雨勢不小，但並未澆熄各路人馬的熱情，林姿妙在大批支持者簇擁下進場，展現輸人不輸陣的氣勢，抽籤作業依照之前各候選人登記的先後順序進行，聲勢持續領先的林姿妙抽到2號，她立即以手勢比出「V」字型並高喊「勝利在望」，台下所有支持者立即爆出熱烈的歡呼聲。

至於民進黨提名的候選人陳歐珀抽中3號，其他的無黨籍候選人林信華抽中1號、陳秋境5號，但兩人都並未喊出特別的口號或吉祥話。

最後抽籤的林錦坤並未到場，經唱名3次後，由縣選委會主委邵治綺代為抽出4號。

林即日起請假拚選戰

在完成候選人抽籤作業後，林姿妙隨即發布新聞稿表示，為保持行政中立，即日起開始請假，投入宜蘭縣長選舉，並將會維持正能量的選舉，相信宜蘭縣民會支持林姿妙的理念：「民主聖地─拒絕負面選舉，宜蘭價值─全力拚搏經濟」，並懇請鄉親堅定相挺與鼓勵。

(中國時報)