玄天上帝文化祭 百廟大串聯

新北市長朱立倫於19日晚間至三重玄天上帝文化祭上香祈福，祈求為新北市帶來福氣與康泰，也藉由孝親燈點燈，弘揚玄天上帝孝道精神，鼓勵年輕朋友及時行孝。（高彥哲攝）

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中國時報
高彥哲、／新北報導

「2018新北市玄天上帝文化祭」三重場活動19日於捷運先嗇宮站3號出口旁舉行玄帝登殿大典及孝親點燈儀式，新北市長朱立倫也出席祈求風調雨順、合境平安。新北市民政局表示，今年不僅有全市百廟串聯，更擴大成兩岸交流，廈門市瑤江大元殿玄帝於20日抵台參與盛會。

朱立倫表示，每年都參加玄天上帝文化祭，規模一年比一年盛大，他也感謝各參贊宮廟秉持慈悲濟世精神共襄盛舉，讓玄天上帝德威遠播全國每一角落，為大家帶來福氣與康泰。另也藉由孝親燈點燈，弘揚玄天上帝孝道精神，鼓勵年輕朋友及時行孝，多陪父母共享親情時光。

廈門玄帝 跨海交流

新北市民政局長江俊霆表示，新北市境內祀奉玄天上帝宮廟共127家，每年玄天上帝文化祭都由主祀玄天上帝宮廟，於農曆9月9日玄天上帝得道昇天紀念日前後合力舉辦，並在新北市各區平安遶境，今年更擴大成兩岸交流，廈門市瑤江大元殿玄帝也將於20日抵台參與盛會。

新北市道教玄天上帝會理事長林春夏表示，玄天上帝代表孝道精神，三重場以孝親燈點燈儀式開場，由當地里長推選100位具有孝親事蹟的民眾，以一戶一燈為家中長輩祈福、庇佑身體安康，還有祈安法會與民俗藝陣表演，民眾也可走平安橋，讓法師免費消災去煞、收驚改運。

祈福小物 限量放送

另自19日到21日下午推出「玄帝賜寶～好運轉轉來」轉盤遊戲，贈送玄帝天上帝庇佑加持的悠遊卡、明信片及令旗香火袋等限量祈福小物；20日準備「福祿壽大宴」、「鳳凰呈祥」、「金玉滿堂」、「天賜鴻福」、「金鳳獻寶」及「鯉躍龍門」等10道吉祥菜的天子宴，宴請玄天上帝及眾神，食材選用坪林包種茶、八里文旦柚及萬里蟹等新北市特色農特產，宴後分享民眾吃平安；21日在三重市區遶境及藝陣表演，為市民祈福。

(中國時報)

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