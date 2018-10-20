蘆洲神將出巡 萬碗切仔麵呷免錢

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中國時報
／新北報導

2018蘆洲神將文化祭28日將在微風運河登場，當天有百尊神將祈福繞境，場面莊嚴壯觀外，還有萬碗切仔麵大放送、神將體驗展示、彩繪DIY與打卡送好禮活動，文化局表示，歡迎民眾前來蘆洲一探百年傳統神將，體驗好吃又好玩的蘆洲在地文化。

新北市文化局副局長于玟指出，蘆洲神將密度及精緻度是全台第一，有「神將窟」之稱，除在台享譽盛名，也受邀到馬來西亞、新加坡、香港、廣州及澳門各國城市展演，尤其特殊擺手與步伐富含在地文化意義，享譽國際。

于玟指出，蘆洲區公所更將神將文化及切仔麵美食結合，蘆洲的切仔麵有天下第一麵之稱，一起來看神將、吃切仔麵。

蘆洲區長賴俊達說，蘆洲神將文化祭系列活動早已陸續展開，攝影比賽已邀請民眾造訪蘆洲在地知名景點及宮廟拍下精彩一刻21日在湧蓮寺及忠義廟更有擲筊送神將金牌活動。

主活動28日在新北市微風運河廣場辦理，當天規畫有百尊神將祈福遶境，場面壯觀，還有萬碗切仔麵大放送，也讓平時民眾不可能接觸到的神將穿戴，還有神將展示區，提供民眾了解蘆洲神將歷史。

現場還有神將拼圖DIY、神將彩繪風箏、闖關體驗換好禮與合照打卡送好禮等活動，活動訊息詳見2018新北市蘆洲神將文化祭FB臉書粉絲專頁。

(中國時報)

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