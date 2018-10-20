護航同志 蘇老縣長最不專業

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌接受專訪時提到「深澳電廠在決策過程哪一點不專業？」，新北市環保局長劉和然19日怒指，老縣長為護航同志，不惜以新北市民作賭注，深澳雖已宣布停建，但環評程序的不正義、悖離專業眾所周知，「視環保專業如無物」實非一個曾任父母官的資深政壇前輩所應為。

劉和然說，「決策過程哪一點不專業」就是最不專業的一句話，投票前有多少委員提出專業意見都被忽視、而強行通過，後續也有專業的空汙以及健康風險評估，行政院都置若罔聞，僅用「乾淨的煤」、「不蓋會缺電」辯護，強勢捍衛到底。

為急於通過觀塘第三天然氣接收站，賴院長親口丟出「用觀塘換深澳」，更是棄專業如敝屣。

劉和然指出，蘇老縣長持續強調「在他當行政院長時深澳案還在環保署環評階段」，這刻意扭曲事實的言論，為了選舉可以對在他行政院長任內「通過深澳環評」、「核定深澳電廠更新擴建計畫」的白紙黑字公文不認帳，未來又怎能冀求他會對新北市的環境負責呢？

劉和然認為，蘇當過中央及地方首長，公文書效力孰輕孰重自應瞭若指掌，卻把林全院長重新啟動的深澳案賴給前朝，還要把早已核發設置許可的林口電廠扯進來，可說明深澳案的確是燙手山芋，才要繼續烏賊戰到底？劉和然呼籲，為不讓舊事重演，「請蘇老縣長立即承諾：當選後不再核發新設生煤許可」，如此即便中央再度政策轉彎，新北市府都能維護民眾健康安全。

(中國時報)

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