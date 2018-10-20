百歲石黑黑 新北最長壽犬瑞

飼主石小姐抱「黑黑」說「牠這輩子永遠是我的家人」。（吳岳修翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市動保處在今年重陽節票選全市最長壽的狗狗，家住土城的米克斯「石黑黑」以20歲高齡拿下，換算人類年紀已逾百歲，堪稱是狗瑞，動保處直言，高齡的狗跟人一樣有身體退化、生病的問題，能夠活到20歲，「最重要的是主人的愛與不離不棄！」

動保處長陳淵泉指出，狗年紀若要換算人類壽命，平均可用「人１歲、狗6歲」來計算，小型犬平均會比大型犬活得久，在正常飼養多可活到13到15歲，流浪狗平均壽命較短。

動保處選出新北市最長壽的狗狗，第一名是土城區石小姐飼養的米克斯犬「石黑黑」，第2名及第3名分別是16歲「冠軍」與14歲「嘟嘟」，換算年紀也各為八九旬長者。

飼主石小姐將「黑黑」視為家人，堅持「牠也姓石」，石小姐說，黑黑是浪浪，2歲時來到他們家，乖巧聽話，是他們家的掌上之寶，與全家人一起度過了18年美好時光。

石小姐說，兩年前黑黑被診斷出淋巴癌，全家曾討論別讓黑黑太痛苦，但預定安樂死那天，黑黑努力站起來走路、吃飯，全家人一致決定「要陪牠走到最後」，寸步不離守著黑黑，購買營養粥，放置防滑毯，用毛巾輔助行走復健，石爸爸還會抱著黑黑避開危險角落，「黑黑這輩子永遠是我的家人」。

更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)

護航同志 蘇老縣長最不專業

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。