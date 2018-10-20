百歲石黑黑 新北最長壽犬瑞

2018年10月20日 04:10 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

新北市動保處在今年重陽節票選全市最長壽的狗狗，家住土城的米克斯「石黑黑」以20歲高齡拿下，換算人類年紀已逾百歲，堪稱是狗瑞，動保處直言，高齡的狗跟人一樣有身體退化、生病的問題，能夠活到20歲，「最重要的是主人的愛與不離不棄！」

動保處長陳淵泉指出，狗年紀若要換算人類壽命，平均可用「人１歲、狗6歲」來計算，小型犬平均會比大型犬活得久，在正常飼養多可活到13到15歲，流浪狗平均壽命較短。

動保處選出新北市最長壽的狗狗，第一名是土城區石小姐飼養的米克斯犬「石黑黑」，第2名及第3名分別是16歲「冠軍」與14歲「嘟嘟」，換算年紀也各為八九旬長者。

飼主石小姐將「黑黑」視為家人，堅持「牠也姓石」，石小姐說，黑黑是浪浪，2歲時來到他們家，乖巧聽話，是他們家的掌上之寶，與全家人一起度過了18年美好時光。

石小姐說，兩年前黑黑被診斷出淋巴癌，全家曾討論別讓黑黑太痛苦，但預定安樂死那天，黑黑努力站起來走路、吃飯，全家人一致決定「要陪牠走到最後」，寸步不離守著黑黑，購買營養粥，放置防滑毯，用毛巾輔助行走復健，石爸爸還會抱著黑黑避開危險角落，「黑黑這輩子永遠是我的家人」。

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(中國時報)