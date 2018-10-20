讓食安辦變老虎長利齒

2018年10月20日 04:10 中國時報 主筆室

「食安」是國家文明的指標，台灣經常吹噓食安無虞，甚至用地溝油、毒奶粉事件嘲笑、歧視大陸，近年大陸嚴管食安，不再有惡性事件傳出，反而台灣食安問題一再凸搥。去年戴奧辛、芬普尼毒蛋事件，民眾餘悸猶存，現在又冒出「乃卡巴精」禁藥殘留事件。小民日常生活窮得只能吃蛋，吃蛋卻如此危險，政府不慚愧嗎？

去年戴奧辛鴨蛋事件嚴重到必須全面清除養鴨場，整個冬天市場薑母鴨斷貨；更誇張的是，又相繼爆發戴奧辛毒雞蛋、芬普尼毒蛋事件，消費者心更慌。未料今年才入冬，毒蛋事件再次爆發，這次雞蛋驗出禁藥「乃卡巴精」，是一種動物用藥，食用過多會傷腎，依規定蛋品不得檢出。顯見政府管理的鬆散與商人的無良，已不是偶發的意外事件，而是結構性的弊端，禁藥無所不在，民眾駭然。

雞蛋價格低廉，是民眾營養主要來源，對升斗小民尤其重要，一再爆發的雞蛋殘留禁藥與毒物事件，對照政府的保證，及行政院當年大動作成立食安小組辦公室，顯然未能奏效。

去年相繼爆發戴奧辛蛋與芬普尼蛋事件，戴奧辛有「世紀之毒」稱號，多年前戴奧辛汙染米糠油，造成2千餘人致病受害，國人記憶猶新，戴奧辛蛋已造成民眾的驚恐，接著又爆發芬普尼蛋事件。芬普尼警報歐洲已響了半年多，歐陸全境緊急應變，台灣卻紋風不動，可見政府的失職。今年「乃卡巴精」毒蛋事件更誇張。衛生單位在雞蛋中檢驗出「乃卡巴精」，官員竟害怕業者反彈而隱藏訊息，要不是知情者爆料，這場風暴就在官商相互體貼「搓圓仔湯」中搓掉了，不知道還會有多少消費者繼續受害。

回顧歷次食安風暴，從彰化的戴奧辛蛋到芬普尼蛋、乃卡巴精蛋，在在顯示政府功能的「消失」與對食安控管的「無為而治」。從中央到地方，從事業主管到衛生、消保等業務主管機關，都只管自己的一畝三分地。7月嘉義縣農業處抽驗超市包裝蛋，檢測出乃卡巴精殘留0.05PPM，農業處不但未向消費者公布資訊，還讓業者另送蛋品複驗，縱容業者將問題蛋品回收，變更品名和生產廠商後，換裝為「金雞蛋」和「輝煌牧場」，同一批問題蛋重新變成促銷品上市重新出售。

業務主管機關發現問題只往上匯報，對廠商能體諒就體諒，卻不願意對社會示警，縱容無良業者胡作非為，等到問題鬧大成民怨，中央才會有反應，但野火早就燒起了。

戴奧辛鴨蛋問題12年前就已經發現，政府始終未能有效處理，去年蛋品再度驗出戴奧辛濃度異常偏高，造成民眾恐慌，彰化縣衛生局撲殺有問題的畜牧場近4萬隻雞、銷毀逾2萬台斤雞蛋，農委會補償業者600多萬元。想不到彰化地檢調查1年，以查無汙染原因簽結，監察院調查後提出不痛不養的糾正案後結案。還會不會再發現戴奧辛毒蛋？問題很容易回答：遲早而已。另外一個很容易的問題卻沒有人回答：何不就源管理飼料，把戴奧辛等毒物列入檢驗項目？

回顧連連引爆的毒蛋事件，政府事前防制與事後調查、究責與修正機制失能的問題，顯然沒有解決；中央的上下機關統籌、地方的橫向支援、聯繫都有問題。2014年一再爆發食安風暴後，行政院成立「食安辦公室」宣示整頓食安的決心，期待以任務編組方式整合相關部會職權，產生功能整合效果。但成立4年，歷經政黨輪替兩屆政府，雷聲大、雨點小，顯然沒有太大作用。食安依然有沒有建立起碼的管理機制，誇稱食安五環防堵機制，話說得漂亮，效果卻是零。

蔡總統曾承諾要把食安當要務，保證「提供民眾安全無虞的飲食環境，讓他們享有免於恐懼的自由，是政府責無旁貸的責任。」如今蔡政府做到了嗎？食安是民眾僅存最卑微的需求，為什麼高官只是敷衍應對？之前戴奧辛蛋、去年芬普尼禁藥事件，日前的「乃卡巴精」殘留事件，最廉價的肉蛋白補給也遭毒害，消費不起大魚大肉市井小民的無助，政府可以漠視嗎？

落實「食安五環」政策宣示，讓食安辦變成老虎，給老虎利齒是唯一辦法。

(中國時報)