驕兵民進黨

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中國時報
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代表國民黨參選高雄市長的韓國瑜，聲勢越來越看漲，近日甚至傳出韓國瑜的民調與民進黨陳其邁出現黃金交叉，韓已領先陳；逼得民進黨不得不重兵回防，20日還要舉行一場主軸為「顧高雄」的遊行，準備好好拉抬陳其邁的選情。

或許是受到高雄「韓」流外溢效果的拉抬，台南高思博與黃偉哲的民調，以及桃園陳學聖與鄭文燦的民調，都在拉近中。對民進黨而言，年底九合一選舉的警鈴正四處響起，危機處處。

桃園、台南和高雄本來都是民進黨十拿九穩的地方。鄭文燦的民意支持度始終維持在高檔，南二都更是派出西瓜都會勝選，如今選情卻出現新的變化，除了受到執政成績不佳所拖累，民進黨政府的傲慢、輕敵，更是關鍵。

近日，行政院長賴清德宣布「觀塘換深澳」，外界評論認為，民進黨評估桃園選情很穩，新北不理想，而深澳電廠一直是蘇貞昌的罩門，因此賴揆才會急著做此決定。

民進黨政府顯然低估了桃園市民的情緒反應，「為什麼新北市民不要的，桃園要照單全收？」民怨正在發酵，對選情的衝擊，民進黨不可小覷，因為在賴清德宣布停建深澳不到1個星期，網路投票的民調顯示，鄭文燦從1個月前領先陳學聖10個百分點跌為3個百分點。風向轉變十分明顯。

如果說民進黨視桃園人為軟柿子，那更是視南二都市民為無物了。就是因為自認不管怎麼做在高雄和台南都穩贏，才會大膽在選舉年把賴清德和陳菊調往中央，只留下代理市長看守城池。這麼輕蔑的態度，高雄人和台南人還要埋單嗎？

民進黨立委吳秉璿說過一句名言：「不爽可以別投民進黨」，看來恐怕就快成真了。

(中國時報)

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