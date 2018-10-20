2018年10月20日 04:10 中國時報 張慧英

巴西極右派總統候選人波索納洛聲勢如虹，本月底的選舉，世界上可能又會增加一個極右派強勢型領袖。這樣的領導人如雨後春筍般一個個冒出頭，背後有著令人不安的大趨勢。

出身軍系的波索納洛在議員任內毫無建樹，不尊重女性及少數族群，還贊揚過去的軍事獨裁。照說這種激進保守的政客應該落入邊緣地帶，不會受主流群眾支持，但因為巴西民眾對前總統魯拉為首的大規模貪汙深惡痛絕，也受不了史上最嚴重的經濟衰退及飆高的犯罪率，誓言打擊犯罪整治貪汙的洛索納洛，恰打中了選民「換人做做看」的期盼。

杜特蒂得意菲律賓，川普咆哮華府，匈牙利的歐爾班標榜「不自由的民主」，奧地利極右派總理庫爾茨英雄出少年，德國極右派攻城掠地，日前巴伐利亞邦議會選舉，總理梅克爾的盟友基社黨遭遇史上最大挫敗，主流政黨式微，極右與極左都大有斬獲。

從2008年金融海嘯開始的「1% vs. 99%」運動，日益擴大成全球性的反建制民粹浪潮，在許多國家，都看到傳統政黨政治及菁英政治被選民拋棄，中間理性的聲音被激化極端的叫囂淹沒。長期以來，大家相信藉由選舉運作的民主體制，可以讓溫和理性且最符合多數人利益的聲音建立政府引導政策，因為要得到多數選票才能當選，現在卻愈來愈是激進當道，中間沒落，到底出了什麼問題？

固然，每個國家都有各自的國情狀況，選舉常常不見得是中間路線討到好處，反而是能以鮮明旗幟綁住鐵票的候選人出頭，但就時代發展的大趨勢而言，有兩個因素卻是很關鍵。

第一個，是貧富差距擴大。

在全球化與科技進步下，財富分配不均更加嚴重。大多數人學歷中等能力中等，過去能賺到中等的收入，如今飯碗不是被工資更低廉的國家取代，就是被效率高又不會鬧加薪的機器搶走，中間收入帶萎縮。財富集中在金字塔頂端的少數人，絕大多數芸芸眾生都過得捉襟見肘。而且這不只是短期問題，狀況還會愈來愈嚴重，因為面對能夠深層學習的AI人工智慧，人類真的毫無競爭力。

那麼多人從小康落入窮忙族，看到未來一片黑暗，自然一肚子怨氣，不再信任傳統政黨和政客能真的把小老百姓放心裡。這時候，敢替他們嗆聲的候選人自然能得到青睞。

第二個，是網路。

傳統的政治運作是有過濾機制的，一個是代議政治，一個是主流媒體。兩者控制了公共論壇的聲音，決定什麼是重要議題，什麼是邊陲少數不必理會，他們在斟酌決斷時，自有或盱衡大局或盤算利益的拿捏。但網路的興起打破了這個壟斷，任何人都可以在網上發布訊息及評論，掀起的熱潮反而引得政客及媒體跟隨。

但網路雖然自由多元，卻更能釋放出心中之惡，愈激烈的言論愈吸睛，追求點閱的網站甚至愛貼鼓勵對罵的「引戰文」，溫和的聲音在一片喧囂酸文中難以凸顯，仇恨敵意繼而挑起更激烈的情緒。原以為百花齊放的網路世界，卻是個傾向於分化與激化的場域，中間聲音不容易出頭。

科技與網路都是大勢所趨，薪資中間帶萎縮帶來的貧窮，言論中間帶萎縮激化的民怨，將使得任何執政者都愈來愈難做事。但大量人口陷入貧困無望的處境，而且問題還會惡化，其實已是重大國安問題。執政高層必須及早思考未來4成工作消失時的衝擊及因應方法，如果只顧著應付眼前網上的風向，會讓國家在分化怨懟中不斷沉淪。

(中國時報)