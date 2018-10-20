綠政權保衛 不敵藍絕地反攻

2018年10月20日 04:10 中國時報 鈕則勳

19日號次抽籤，年底選舉進入熱戰階段，以藍綠兩大黨現今態勢來看，民進黨將年底選舉視為「政權保衛戰」，若敗選等於被藍軍搶下攻堅總統大選的灘頭堡；國民黨則以「絕地大反攻」來定位，因為在被民進黨藉各種手段逼到牆角、退無可退之時，年底敗選必將萬劫不復。然從總體政經環境、亮眼且具領頭羊能量的戰將、重大事件等變數來看，綠的「政權保衛戰」似乎已不敵藍的「絕地大反攻」。

首先，以總體政經環境來看，已然不利民進黨。蔡英文及賴清德雖在各種場合不斷陳述台灣經濟復甦、各項指標皆亮麗且薪水增加的論述，但從民調及網路輿情來看，民眾仍多不滿，甚至指其在講「幹話」；畢竟年輕族群薪資仍低，物價起飛速度遠高於薪資提升，民眾對高層論述當然無感。

而兩岸關係不好，影響民眾生計至鉅，民調更顯示6成以上民眾希望改變兩岸政策，但蔡仍不為所動，更在國慶講話中將責任全部推給對岸；即便有拉攏獨派穩固票源的考量，但當不願和對岸溝通所導致的困境，無力解決或又拿不出有效對策時，恐綠軍支持者都意興闌珊。

其次，戰將作為領頭羊角色，藍軍明顯優於綠軍；藍軍有新北及高雄「北神探、南菜販」侯友宜及韓國瑜，侯穩紮穩打，守住新北機會大，韓後勢看漲，除社群聲量爆棚外，傳統媒體民調顯示支持度已超過陳其邁，逼得綠軍高層只能抽調資源、重兵回防高雄，韓確實已產生牽制綠軍的效果。就算此次無法拿回高雄，藍綠差距勢必縮小，藍軍板塊重新鞏固，對綠軍2020年維繫政權當然是一大風險。反觀綠軍，當鄭文燦受限於觀塘案，林佳龍鏖戰盧秀燕時，領頭羊只有老將蘇貞昌，但畢竟時不他予，已難像侯、韓2人產生明顯跨區助選的「外溢效果」，六都情勢綠藍已然消長。

最後，促轉會的「東廠」案、「觀塘換深澳」及公投綁大選這些顯著事件都足以影響選情。「東廠」案讓民進黨欲將其神聖化的「轉型正義」破功，只能淪為鬥爭與清算異己的代名詞，中間選民當然不會埋單；賴揆「觀塘換深澳」決策，讓環評制度徹底崩壞，民眾只會覺得政治力徹底扼殺環評，只為圖利民進黨選情。反而藍軍領銜「反核食」、「反空汙」等公投案多和民眾權益結合，「反深澳」更迫使賴揆宣布停建深澳電廠；但深綠「東奧正名」仍只限於意識形態，對運動員更可能會造成無法參賽的風險，又怎能為民進黨選情助威？

距離選戰只有20多天，在綠軍「政權保衛」不敵藍軍「絕地反攻」的當下，相互指稱的「奧步」會否出籠？將成為影響選情的最後變數。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)