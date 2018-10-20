2018年10月20日 04:10 中國時報 何展旭

花蓮縣代理縣長蔡碧仲指稱縣長傅崐萁任內，舉辦震災感恩餐會，拆成兩個標案，有違反政府採購法之嫌，可能涉及行政責任或刑事責任，將追究議處。這是蔡代縣長上任以來，又再一次展現鐵腕，只是如此「大有為」的代理縣長，卻可能是法治的劊子手！

政府機關之採購，若是將化整為零，分割為多案未達公告之採購或小額採購方式辦理，即所謂「分批辦理」，除例外允許之情形，原則上違反《政府採購法》第14條規定。然而如果是按不同之標的、施工或供應地區、需求條件或行業廠商之專業項目等條件而辦理者，稱為「分別辦理」，並非法所不許。蔡代縣長僅憑同一時間地點的餐會有兩個標案，即認為違反《政府採購法》，恐怕過於草率。這不但有辱代縣長的法律專業，更打擊基層公務員的士氣。

事實上，自蔡政府發布由法務次長蔡碧仲代理花蓮縣長以來，外界咸認此一任命出於政治選舉考量，質疑其適法性。蔡代縣長自上任來雷厲風行的所作所為，例如變更花蓮青年住宅興建及免費營養午餐政策，不當要求要求震災善款運用每月公布，以及恣意認定震災餐會採購違法等，正是「行政不中立」，尤其已經踰越代縣長的職權分際。

地方首長代理的立法雖然有違民主原則，卻是基於避免選舉耗費及穩定地方行政等考量。因此，中央政府在決定代理人之際，應派任熟稔民政或當地民情之人，若是非出於穩定地方行政，即構成行政裁量的濫用。

早期在有省政府時代，若逢縣市長出缺，主要是由省府委員出任代理縣市長。在《地方制度法》制定後，亦多由副縣長或縣府祕書長代理。然而蔡政府對於宜蘭及花蓮代理縣長的任命，從陳金德到蔡碧仲，卻違悖了這樣的慣例及法律精神。

此外，未具民意基礎的代理縣長，應是「看守政府」的首長，行使職權應以維持地方行政常規運作為原則，除因應緊急情況，不得為任何人事政策的重大變更。尤其對於進行中的縣政，更不能隨意中斷。誇張的是，蔡代縣長一上任，竟是忙著任命出缺大半的縣府局處首長，隨意中斷「前朝」的政策，大查所謂的弊案，甚至含沙射影指稱相關人員「可能」涉有法律責任。這樣的作法完全悖離代理制度的本旨，更與民主法治背道而馳。地方代理首長若不能本於行政中立，以探求民瘼為依歸，恐成貫徹執政黨意志的「代天巡狩」！

（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)