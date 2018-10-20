誰才該跳海

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中國時報
張競

高雄市長選戰激烈，台北市議員王世堅在政論節目上說，韓國瑜若是當選他跳海算了。依據王議員每賭必輸來看，實在不是好徵兆。其實高雄市長選舉干卿何事？就算是選錯人，要去跳海的該是看走眼的高雄市民。

有些人認為韓國瑜是借助網路才造成如此聲勢，咸信綠營在高雄紮根多年，地方人脈充分，所以拿空軍與陸軍交戰形容雙方形勢。但顯然忽略韓國瑜經營基層的認真過程，從當初毫無淵源來到港都，韓國瑜在無奧援下能感動人心，靠得是面對面的近身接觸。甚至在面對羞辱都以陽光正面的態度回應，因此贏得基層正面評價。所以要是說韓國瑜沒有陸軍倒戈支持，顯然錯估情勢。

這次高雄選戰像是闊少爺與賣菜郎的戰役，從造勢舞台的氣派程度、甚至到台下準備的椅凳等，都可以看出韓國瑜較陳其邁的財力來說，實在難望其項背。至於專程交通往返、提供精美餐盒，更是韓國瑜陣營完全無法支應的闊氣。

而綠營刻意指韓國瑜是空降，陳其邁是高雄在地，顯然忘記從王玉雲市長後，高雄市長從來都沒有在地人士當選。而且不論藍綠，黃俊英、黃昭順、楊秋興等都敗下陣來，而陳菊、吳敦義、謝長廷等都非高雄人。

對於北漂人士返鄉投票，更有人指稱在外工作，必然不瞭解在地情勢，恐怕會選擇錯誤。不妨看看陳其邁從1996年當選立法委員開始，在台北政壇漂流超過20年，今天因為選情考量否定北漂青年返鄉投票，豈不是否定陳其邁返鄉參選？

選戰是一時，選後大家還是要過日子，若要跳海，就到旗津海水浴場吧！

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)

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