董陽孜無中生衣

書法家董陽孜。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導
書法家董陽孜擔任策展人，以「無」字為命題，邀請華人圈的設計師打造結合書法的服裝，圖為設計師周裕穎作品。（陳君瑋攝）

自2016年開始讓文字藝術跨界時尚，知名書法家董陽孜所策畫的《讀衣》，今年進入第3年，對董陽孜而言「是重要的轉捩點」，從前2屆由線條出發，這一次她指定了「無」這個字作為「考題」，她指出：「『無』是東方的哲學」，並強調自己雖已高齡但仍有未盡之志，便是希望將傳統的文字之美傳承下去。

揮毫22張「無」 設計師動腦

《讀衣》前2年共累積超過20萬觀展人次，董陽孜近年的文字藝術跨界更與繪畫、影像、音樂、雕塑、建築等不同領域共振，都是期許能發現文字藝術的當代性。

董陽孜語重心長指出：「什麼時候開始小學生不寫字（書法）了？教育部也說不用寫字因為電腦愈來愈發達。」但她仍要強調「老祖宗要我們手腦並用啊！」在繁體字之美日漸被忽視的今日，她希望持續把文字做成視覺藝術並跨界展現當代性，董陽孜嘆：「我希望社會要有共識。」

「為什麼路上的服裝都是英文？」董陽孜曾如此自問，而今她更要問「難道就只有ABC是世界語言？我不忍心。中華文化本來就在世界上居重要的位置，我不希望年輕一代只打電腦只學ABC。」她選擇「無」作為《讀衣III》的主題，並以草、行、楷、隸、篆為基礎寫了22張「無」，她詮釋「無」其實是「無限制、無盡藏」，且「天為有，地為無」，在「無」的土地上，希望年輕設計師們能無限制地長出作品。

文字轉化布匹 東西交流契機

《讀衣III》20日起於台北華山文創園區紅磚區西一和西二館展出，為呼應「無」的形與意，由建築師簡學義設計的展場空間，以多片半透明帷幕區隔出6個服裝設計展區，與入口處的董陽孜墨寶區遙相呼應，呈現「有無之間」的禪意；作為共同策展人暨創意總監的馮亞敏也指出，此次落實了董陽孜的心願，將文字線條轉化為紡織布匹，希望也由此開啟向西方輸出東方文化線條的契機。

(中國時報)

衣服攤平躍出文字 周裕穎變技法

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