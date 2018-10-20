記錄緬甸開放後衝擊 許鴻財2連霸

2018年10月20日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

第8屆新北市紀錄片獎19日頒獎，緬甸華僑青年許鴻財記錄緬甸開放後，對生態、人性的衝擊作品《以啟山林》奪得首獎，他去年也以另一作品奪得首獎；他說，這是部關於人的慾望故事，經濟開發帶給鄉村除了進步還有衝擊，未來盼能發展長片，讓更多人看到。

新北市紀錄片獎邁入第8年，因不限地域、議題與形式，更重要的是版權回歸導演，成為紀錄片工作者重要募資平台，截至目前已協助77位紀錄片創作者完成72部優選紀錄片，每部優選影片可獲得33萬元拍片輔導金，前3名還可各得10萬、8萬、5萬元獎金及獎座。

決選團評審指出，今年作品包括沿海空汙、陸資淹腳目、農業翻轉等，議題、敘事技巧或拍攝專業度，都是水準最高的一屆，新北市支持紀錄影像創作的心意，已得到一流人才認同。

首獎得主許鴻財，去年就以《遙遠之地》贏得首獎，今年連莊的他說，《以啟山林》講述來台求學的緬甸知青，為掌握陸資湧入的發財時機輟學回鄉，親手焚燬故鄉3000畝森林的故事。

許鴻財說，回到緬甸看到家鄉改革開放後的巨大改變，不僅是環境，更是人性。能夠再獲獎真的很意外，盼作品可發展成長片，更完整說完這段故事。

第2名則是探討雲林沿海空汙問題的《鍊金術》，施合峰以文學意境視角，捕捉空汙地區詭譎蕭瑟影像；第3名盧盈良導演貼身近拍通靈人哥哥的《阿志》，描述哥哥替人通靈解決了許多事，卻無法解決自己的問題。

新北市長朱立倫表示，因熱愛電影希望能為電影盡一分力，新北市除提供第一桶金，更引領紀錄片創作者走向國際舞台，去年開始在香港及上海等地舉行「新北市紀錄片之夜」，讓台灣動人故事被看見。

新北市新聞局指出，包含前3名的12部優選影片，將在本月21日至11月18日登場的「新北市國際華人紀錄片月」，於府中15紀錄片放映院首映，每部影片均安排映後導演對談。

(中國時報)