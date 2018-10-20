劉中薇談創作 見己見天見眾生

2018年10月20日 04:10 中國時報 黃怡翔 ／台北報導 ／台北報導

大陸網路文學IP方興未艾，浙江文藝出版社攜手旺旺中時媒體舉辦兩岸青年網路文學大賽，18日於台北益品書屋舉辦網路文學IP影視論壇，吸引100多名有志網文創作者參加；知名小說家、編劇劉中薇分享個人經驗，以「見自己、見天地、見眾生」來形容創作的三個階段。

浙江文藝出版社以出版《後宮‧甄嬛傳》、《羋月傳》等作品聞名，總編輯柳明曄表示，他特別希望台灣的年輕朋友加入創作行列，去年的兩岸網文大賽第一名得主納蘭採桑就是台灣人，作品也已在大陸出版。

正在湖南衛視、愛奇藝台站熱播的70集電視劇《涼生，我們可不可以不憂傷》，原著作者是大陸的樂小米，劉中薇主導改為劇本。劉中薇本身是作家也是編劇，曾出版多部著名作品。

劉中薇指出，小說創作一開始都是從己身出發，想寫什麼就寫什麼；慢慢的會注意到這個世界有許多的同好與競爭者，這就是「見天地」。等昇華到另個階段，有了經驗與產值，揮灑的空間更多更寬廣，產生不同的心境，「那就是見眾生」。

在大陸網路文學界以「三迷系列」《瀝川往事》等網文著名的施定柔，網文總閱讀量已達27億次。她鼓勵創作者先定下目標，列出大綱，細想人物定位與情節衝突，再給自己設定標準，「每天都要發表一定的稿量」，久而久之自然會有成果。

首度來台的石頭與水，河北人，曾在台出版《千山記》等網路小說，在網文界崛起過程極為傳奇。她分享創作經驗，一開始就是埋頭苦幹，隨著作品走紅，更加珍惜讀者的反應，同時也學會更用心去補足過去作品的不足，比如情節邏輯、人物對應關係。

台灣作家吳鈞堯則指出，文字的鍛鍊是恆久的過程，年輕作家有各種不同方式磨練自己，有人就算寫房地產文案也能寫得清新脫俗，在平凡中見功力。

(中國時報)