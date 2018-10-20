劉中薇談創作 見己見天見眾生

台灣作家劉中薇（左起）、大陸網文作家施定柔、台灣作家吳鈞堯與青年分享創作經驗。（黃怡翔攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

大陸網路文學IP方興未艾，浙江文藝出版社攜手旺旺中時媒體舉辦兩岸青年網路文學大賽，18日於台北益品書屋舉辦網路文學IP影視論壇，吸引100多名有志網文創作者參加；知名小說家、編劇劉中薇分享個人經驗，以「見自己、見天地、見眾生」來形容創作的三個階段。

浙江文藝出版社以出版《後宮‧甄嬛傳》、《羋月傳》等作品聞名，總編輯柳明曄表示，他特別希望台灣的年輕朋友加入創作行列，去年的兩岸網文大賽第一名得主納蘭採桑就是台灣人，作品也已在大陸出版。

正在湖南衛視、愛奇藝台站熱播的70集電視劇《涼生，我們可不可以不憂傷》，原著作者是大陸的樂小米，劉中薇主導改為劇本。劉中薇本身是作家也是編劇，曾出版多部著名作品。

劉中薇指出，小說創作一開始都是從己身出發，想寫什麼就寫什麼；慢慢的會注意到這個世界有許多的同好與競爭者，這就是「見天地」。等昇華到另個階段，有了經驗與產值，揮灑的空間更多更寬廣，產生不同的心境，「那就是見眾生」。

在大陸網路文學界以「三迷系列」《瀝川往事》等網文著名的施定柔，網文總閱讀量已達27億次。她鼓勵創作者先定下目標，列出大綱，細想人物定位與情節衝突，再給自己設定標準，「每天都要發表一定的稿量」，久而久之自然會有成果。

首度來台的石頭與水，河北人，曾在台出版《千山記》等網路小說，在網文界崛起過程極為傳奇。她分享創作經驗，一開始就是埋頭苦幹，隨著作品走紅，更加珍惜讀者的反應，同時也學會更用心去補足過去作品的不足，比如情節邏輯、人物對應關係。

台灣作家吳鈞堯則指出，文字的鍛鍊是恆久的過程，年輕作家有各種不同方式磨練自己，有人就算寫房地產文案也能寫得清新脫俗，在平凡中見功力。

(中國時報)

不讓族人失語 林花麗辭公職學習

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。