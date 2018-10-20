袁惟仁黃金觀察期 兒落淚前妻返台

袁惟仁腦溢血，做手術撿回一命。（資料照片）

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中國時報
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陸元琪帶著一對兒女赴上海探視袁惟仁，今天將返台。（取材自臉書）

袁惟仁17日在上海跌倒撞到頭部，引發腦溢血並陷入昏迷，雖經過手術撿回一命，但19日至截稿前他仍未清醒，據悉他心臟和腎臟仍需持續觀察，且術後8天是重要觀察期，因此不能移動；上海市台辦副主任李驍東也在昨天下午1點親赴醫院探視袁惟仁，向他的家人表達慰問之意，前妻陸元琪則將在今天先行返回台灣。

上海市台辦主要職責包括對在大陸發生突發事件的台胞提供協助，因此李驍東在袁惟仁出事後一直密切關心他的狀況，並熱心對家屬表達可以提供相關的協助，因袁惟仁清醒後若需要包機返台，還是得要透過上海市台辦協助，上海市台辦近期也會持續關注袁惟仁的後續情形。

陸元琪工作在身

陸元琪18日就帶著一雙兒女飛到上海探視袁惟仁，原訂於昨天返台，卻臨時延到今天，經紀人表示：「發生這種事情，可以感受到陸元琪難過的心情。」她21日有錄影通告，所以得在今天返台。

而袁惟仁就讀高二的大兒子，也在昨天於臉書Po文表示，自己原本故作堅強，但踏入加護病房時，腦中不再是空白，讓他無法控制情緒，眼淚也很不爭氣地掉下來，看到病床上的父親，頓時覺得自己過往煩惱的事情都很渺小，字裡行間述說對父親的不捨。

(中國時報)

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