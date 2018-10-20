老蕭時尚搭機 挺孝親獎兼行善

2018年10月20日 01:20 中國時報 尤嬿妮 報導

蕭敬騰（老蕭）日前搭乘旺旺專機，前往上海參加第二屆旺旺孝親獎詞曲創作比賽頒獎典禮，當日機場穿搭令人眼睛為之一亮！他除了腳踩由「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）坐鎮操刀、19日剛上市的PUMA SUEDE Classic X KARL聯名鞋，身上也穿著聯名系列的運動套裝；向來熱心公益的老蕭，當天抵達上海後，立即在社群網站分享影片介紹整套服裝及鞋子，表示將作為義賣品，收入捐助公益。

老蕭近期為錄製節目、演唱會等忙得不可開交，19日再宣布他的「娛樂先生」巡演，將於12月23日在美東大西洋城舉辦，在此之前，他12月15至18日先在加拿大開唱，對總為時差所苦的老蕭是嚴厲的考驗；他的經紀人Summer昨說：「海外演出對老蕭來講確實很辛苦，不管長時間坐飛機或調時差，其實他每次到海外唱歌都要很大的勇氣，但沒辦法，因為每次去，老蕭看到海外歌迷期待的眼神，就覺得全都值得了！」

得空開直播義賣

Summer表示海外演出氛圍不同，「有一點去探親的感覺」，「但時差沒辦法克服，還好老蕭會一直睡覺，無止境地睡，睡到上場前15分鐘還在睡，身為娛樂先生，這就是老蕭的工作。」至於限量套裝拍賣細節？Summer表示：「等老蕭多湊齊一些東西，有時間就會開直播義賣。」

(中國時報)