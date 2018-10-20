呂程程私報公仇 罰凃惠源做家事

呂程程（右）老公是知名音樂人凃惠源，兩人於公於私感情都相當甜蜜。（羅永銘攝）

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中國時報
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新人呂程程推出首張創作專輯《閃亮亮的旅程》，老公是知名音樂人凃惠源，也是專輯製作人，他在工作上相當嚴格，錄音時會一直要求呂程程重新再來，讓她在錄音室崩潰，她回到家則不忘「懲罰」老公，嫌他衣服沒洗乾淨、菜煮不好吃等，但老公概括承受。

過去呂程程曾加入女團，當時凃惠源擔任訓練老師，某次她在兒童節傳了罐頭訊息，凃惠源立刻約她出來吃冰淇淋，結帳時竟發現忘了帶錢包，還請他的學生來救援，首次約會就掉漆，但朝夕相處下仍成功擄獲芳心。

老公將登台助陣

呂程程虧老公對她一見鍾情，老公在旁笑著默認，相當甜蜜。不過兩人有22歲的年齡差距，決定結婚時，呂程程甚至還未達大陸的合法結婚年齡20歲，因此凃惠源特地約了呂程程的父母表白心意，才讓對方爸媽放心。

她笑說，凃惠源求婚時還先詢問她意見，讓她氣罵：「你都破哏了，乾脆在家裡求婚就好。」因此只在家裡簡單求婚。兩人原預計結婚第一年要執行做人計畫，但未成功，因此打趣說這次的專輯就是兩人愛的結晶；呂程程將在23日開唱，屆時老公也會登台助陣。

凃惠源和袁惟仁是同個重機車隊，共同群組裡星光閃耀，包括林志穎、林俊傑、阮經天等人，袁惟仁出事後，大家均紛紛在群組替他祈福。

(中國時報)

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