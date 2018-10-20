鍾瑶虧吳慷仁：工作沒我忙

2018年10月20日 04:10 中國時報 李承陽 報導

吳慷仁這次來雄影沒時間回楠梓老家。（盧禕祺攝）

鍾瑶擔任第18屆高雄電影節大使，前男友吳慷仁也帶著作品《狂徒》走紅毯，兩人繼北影碰面後，又在高雄擦肩而過，她19日下午表示還沒有遇到男方，也沒聽聞對方的新緋聞，僅笑說：「他有緋聞代表沒有比我忙啦。」

鍾瑶工作滿檔，現階段完全沒有想結婚的念頭，甚至可以先有小孩也沒關係，坦言考慮明年凍卵，感情方面觀望中，不久前還問了算命師，老師告訴她今年底或明年底桃花運會來不停，她說：「有很多朋友啦，但希望不要再是圈內人了。」

鍾被讚顴骨很美

鍾瑶的新電影《我想要你記得_》將在雄影放映，她為這部台法合拍片飛去法國拍攝，回想起出道前當模特兒，在法國待很長的時間，稱自己的外型在法國比較吃香，曾被讚顴骨很美。

吳認演技遇瓶頸

雄影開幕片《狂徒》的導演洪子烜，19日率演員吳慷仁、林哲熹、李千娜一同登場，目前正處於半休假的吳慷仁，抽空上發音班，分享前天和他對台詞的老師，正是卡通《我們這一家》的花媽，他開心說：「我終於跟偶像對到戲了！」兩人對念《冬季戀歌》台詞，老師化身花媽、他學老兵講話，相當有趣。

吳慷仁近來暫時沒演戲，自認碰到演技瓶頸，有劇本找上門反而積極推給其他演員，「我都推薦八點檔的演員給他們，演八點檔的前輩都很厲害。」另有一次有人找他演出熱血年輕老師，他推薦同片演員林哲熹，自嘲：「我要怎麼演老師，我的眼神不乾淨啊！」

(中國時報)