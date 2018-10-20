第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽學生組金獎－黃信豪陪賽奪金獎 媽媽當頭號粉絲

2018年10月20日 01:20 中國時報 報導溫博鈞

黃信豪（右）贏得旺旺孝親獎詞曲創作大賽金獎，最開心的莫過於一路支持他的黃媽媽。（羅永銘攝）

來自桃園的大學生黃信豪，以節奏輕快的〈窮孩子的母親節〉勇奪「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」學生組金獎。正如歌名所示，「窮孩子」指的就是他自己，而這首歌是他為了在今年母親節獻給母親而創作的，還拉了他自高中以來一直合作的創作夥伴黃俊瑋擔任吉他演奏，盼由音樂創作的能量，讓媽媽日子過得更開心。歷經父親過世、創作路頗受挫的他，拿下孝親獎後添了他不少自信，他想告訴更多人：「我要做出好音樂！」

黃信豪受訪時坦言，原是以「陪考」的心情，與參加本次創作大賽社會組比賽的朋友一同報名，結果朋友未能晉級至最後一關，但他得到了學生組最大獎。他回想：「接到得獎通知的時候，我剛睡醒，還略帶迷濛中聽到獲得金獎的通知，真的嚇了一跳！」他謙虛說，自己沒啥自信，且這次比賽的參賽者除了來自兩岸，還有全世界的華人圈，「人才超級無敵多，能夠晉級已不易，更何況是要擠進前10名！只能說是意外中的意外。」

國三開始玩樂團

而擔任吉他演奏的老搭檔黃俊瑋則表示，獲知得獎時自己很驚訝，而家人更以為是詐騙，還告誡他不要相信。黃信豪說：「不過得獎挺爽的！」

不少人第一次聽到〈窮孩子的母親節〉時，會被突如其來的饒舌嚇到，接著聽到逗趣俏皮的歌詞後會心一笑。黃信豪回想，創作這曲時花最多力氣的正是在歌詞，「不僅要能順口易聽，還要與鼓點完美結合」，國三開始玩樂團的他，在這些製作細節上絲毫不妥協。

訪問中趁黃信豪離席，搭檔黃俊瑋說：「我最佩服他的，就是他在創作上的認真與天分。只要他感覺一點不對，作品不會輕易過關，而他若評斷是好的，作品就一定會對味。」

除了老搭檔黃俊瑋，信豪媽媽也是得獎功臣。爸爸在黃信豪國三時因病離開人世，從小學以來，媽媽一直含辛茹苦支持著他學習樂器和嘗試創作。黃媽媽透露，兒子從小學到專門教室學習鋼琴，從不是因誰的指示，而是他產生興趣、積極嘗試，「他國三時接觸了吉他，結果學1個月，老師竟然告訴我：信豪已經可以去表演了。」日後他還接觸了貝斯等各類樂器，技術和內涵日與俱增。正如〈窮孩子的母親節〉歌詞中所言，黃媽媽相信：喜歡，你就繼續去做。

讓媽媽聆聽創作

謙稱自己無音樂天分，平時喜歡烘焙的黃媽媽難掩感動地說：「他做的每一首歌都會給我聽，雖然我不懂音樂，但都會給他肯定。」即使在青春期，黃信豪也懂得不增添家人困擾，讓媽媽聆聽自己創作的習慣也未間斷。「兒子有什麼變化、是什麼心境，我一聽他的作品就知道，於是我能知道何時鼓勵他、或是安慰他。」五線譜意外地在母子之間串起溝通的旋律，藉著音符讓心靈相通。

到了能自己單獨到台北的年紀後，因常跑台北借錄音室，接觸了不少業界前輩，從他們身上聽取許多有益的意見，對他之後的創作有著極大助益。不過從桃園舟車勞頓往返台北，交通費用頗為可觀，入不敷出。為了能讓黃信豪能夠有個自在發揮音樂長才的空間，由舅舅提供場地、親戚們籌資，3個月前在家中建置了專屬於他自己的小型工作室，基本設備如錄音介面、電腦、監聽喇叭、麥克風等一應俱全，足以製作高完成度的DEMO，黃信豪感激這一切：「我很幸運！今後要讓更多人聽到我的作品。」黃媽媽開心地表示：「我就是黃信豪的第一號粉絲！」

(中國時報)