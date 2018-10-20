網紅「口一口」原來就是他

戴上頭盔，黃信豪搖身一變成為人氣音樂網紅「口一口」。（羅永銘攝）

友善列印
中國時報
報導溫博鈞

黃信豪獲得本屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽學生組金獎，他的另一個身分也曝光，即是頭戴方形頭盔、極具人氣的網紅雙人組「口一口」的「一條」，同時擔任製作人、作詞、作曲、編曲。他說：「因為頭盔圖案是一條槓和兩顆圓眼睛，所以取名一條和二筒。」就讀龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系的他，對媒體與遊戲的熟知是他的強項，也曾與「這群人」、「頑GAME」等知名網路影音創作團隊合作。

首支作品搭上韓團「TWICE」單曲〈TT〉副歌的〈Twice - TT 改編魯蛇版〉，閱聽數至今已破93萬，有趣卻帶有悲傷感的歌詞，正是他擅長的風格，幽默面對人世間那些無法解釋的空虛悲愴。人氣超旺，但他也提到網路影音創作之難處，是新作品必須不斷推陳出新，口一口就有此慘痛經驗，後來花了數倍時間去彌補流失粉絲之痛，「畢竟稍微不去更新、端出佳作，馬上會被遺忘。」

金曲歌王蕭敬騰擔任本屆詞曲創作大賽評審團榮譽主席，黃信豪說，他是在報名參加後才知道此事，表示「很想和敬騰哥聊一聊」。他提到當年蕭在〈超級星光大道〉節目的第一場表演他就看到了。即將參加頒獎典禮並上台表演，他表示對自己表演經驗算有信心，不至於緊張；而最想對評審說什麼？他靦腆笑答：「我想對他說：敬騰哥，之後跟你了！」

(中國時報)

第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽學… LINE傳〈窮孩子的母親節〉謝親恩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。