網紅「口一口」原來就是他

2018年10月20日 01:20 中國時報 報導溫博鈞

黃信豪獲得本屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽學生組金獎，他的另一個身分也曝光，即是頭戴方形頭盔、極具人氣的網紅雙人組「口一口」的「一條」，同時擔任製作人、作詞、作曲、編曲。他說：「因為頭盔圖案是一條槓和兩顆圓眼睛，所以取名一條和二筒。」就讀龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系的他，對媒體與遊戲的熟知是他的強項，也曾與「這群人」、「頑GAME」等知名網路影音創作團隊合作。

首支作品搭上韓團「TWICE」單曲〈TT〉副歌的〈Twice - TT 改編魯蛇版〉，閱聽數至今已破93萬，有趣卻帶有悲傷感的歌詞，正是他擅長的風格，幽默面對人世間那些無法解釋的空虛悲愴。人氣超旺，但他也提到網路影音創作之難處，是新作品必須不斷推陳出新，口一口就有此慘痛經驗，後來花了數倍時間去彌補流失粉絲之痛，「畢竟稍微不去更新、端出佳作，馬上會被遺忘。」

金曲歌王蕭敬騰擔任本屆詞曲創作大賽評審團榮譽主席，黃信豪說，他是在報名參加後才知道此事，表示「很想和敬騰哥聊一聊」。他提到當年蕭在〈超級星光大道〉節目的第一場表演他就看到了。即將參加頒獎典禮並上台表演，他表示對自己表演經驗算有信心，不至於緊張；而最想對評審說什麼？他靦腆笑答：「我想對他說：敬騰哥，之後跟你了！」

(中國時報)