LINE傳〈窮孩子的母親節〉謝親恩

老蕭（左）日前頒獎給學生組金獎得主黃信豪。（粘耿豪攝）

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中國時報
報導溫博鈞

黃信豪以〈窮孩子的母親節〉這首創作曲獻給自己的媽媽，因父親早逝，他和他的作品對母親而言是最大的心靈寄託。今年母親節時，他將得獎歌曲製作完成後，用LINE傳給媽媽，並告訴媽媽自己雖然沒有錢，但用作品來傳達自己的感謝。

黃媽媽表示，收到歌曲之後，哭了很久，如今想到這件事眼淚仍會奪眶而出，歌曲中提到的「健康都沒有再屌也某露用」、「喝枇杷潤喉糖來保養我的喉嚨」等詞句雖然逗趣，卻都是擔負單親家庭重任的黃媽媽對愛子的深切叮嚀。

23歲的黃信豪不掩飾自己超齡而深沉的部分，而黃媽媽一直深信，要讓孩子做自己喜歡、願意和發揮自我的事情，因此對於黃信豪的音樂創作從不給他壓力，機會來了，自然會降臨給準備好的人。問黃媽媽最喜歡兒子音樂中的什麼部分？她答，「高亢的聲音，傳達出他內心的感受，聽來會有深深共鳴。」

黃信豪曾有過一段令他感動刻苦銘心的經歷，讓他對於每個創作出來的音符賦予更多感情。大一時，他交了女朋友，交往了半年兩人選擇分手，傷心的黃信豪想以音樂表達心中「悲傷地放棄妳」之意，寫了一首給她的歌並傳給她聽，而她只回覆「我回去再聽」，誰料就在之後，女友竟遭遇車禍而離開人間，帶給他極大的衝擊，「自從那時我深感，音樂是能留下情感的紀念物，一首歌代表一個人；人會離去，但音樂是可以為那個人留下的東西。」

(中國時報)

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