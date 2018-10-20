葉慈毓 Man樣下廚嚇壞人

葉慈毓是運動員出身，私下個性很中性。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪
Janet（後）劇中和葉慈毓有不少親密互動。

伊林娛樂藝人葉慈毓，在電視劇《20之後》飾演愛做甜點的清秀佳人，劇中與Janet相互欣賞，還有多場親密互動，葉慈毓說：「朋友都說我拍的是『女神同行』。」角色性格單純、摸不清楚自己愛男愛女，她直言自己也有過一段渾沌不明又混亂的青春，14歲那年曾有一位女生朋友對她示愛、出櫃，當時她對朋友說「妳會下地獄」，對方的存在自此衝擊她的生命。

葉慈毓說，那位女生朋友在國中時期對她告白，「但我的家庭背景和我所相信的事情是非常傳統保守的，所以我跟我的朋友說『妳會下地獄』。」她當時沒理會對方，還跟對方辯論自然法則和不道德的事，直到高中才慢慢敞開心扉去了解她。「我對她講那麼過分的話，卻沒生我的氣，她給我很多的包容，這件事沒影響我們的感情，受衝擊後的我，內心天翻地覆。」

私下很大男孩

她可以理解反同的那群人之所以會反同，是因為害怕和未知，「因為我經歷過不知道想要什麼、自己能不能接不接受什麼、能不能認同什麼的過程，所以我可以理解他們的害怕，當知道他們是害怕的，就可以稍微不這麼有情緒。」她從不認同到現在超越認同，支持婚姻平權，幸運自己演這部戲，故事要傳達的是珍惜人與人之間的每段關係，傳達讓每個人在這社會愛得愈來愈自在。

她私下很大男孩，有點Man，也被媽媽照顧得完全不需要進廚房、不太做家事，但角色是甜點高手，「沒想過這麼淑女的行為會發生在我身上」。為了角色要做甜點的架式，媽媽當時說要買一台新烤箱給她，爸媽、姊姊、工作人員都吃過她的甜點，「滿恐怖的，我都叫它『暗黑料理』，有次要做蘋果派，她到片場削蘋果，還是會被男工作人員嫌連蘋果都削不好，挫折感很大。

角色頗具挑戰

她說詮釋這角色最難的是，劇中其他角色在青春期都忙著談戀愛，她飾演的角色卻忙著打工，「這些探索的小細節和感情轉折複雜度都變高，角色有時候都不知道自己在想什麼，這對演員來說滿困難的挑戰，因為沒有一定的模式遵循。」

(中國時報)

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