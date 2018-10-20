《阿奇幼幼園》學齡前兒童寓教於樂

2018年10月20日 01:20 中國時報 潘鈺楨 報導

鱷魚海皮的爸爸是大象，在網路引起高度討論。（CBeebies頻道提供）

今年兒童節連假才在美麗華百樂園舉辦見面會的「阿奇」，下半年推出招牌兒童節目《阿奇幼幼園》第2季，阿奇老師繼續帶著小松鼠、小犀牛、小河馬、小鱷魚等同學，與小朋友們一起快樂學習！

《阿奇幼幼園》在全球超過150個地區播放，2016年被ABC kids頻道選為前5名最受觀眾喜愛的節目；節目製作人格蘭特奧哈德（Grant Orchard）說：「學習第一線知識不是這個節目的重點，我們最希望的是孩子們能夠『熱情地參與』，邊看邊跳都好！」節目找來喜劇演員亞歷山大阿姆斯壯（Alexander Armstrong）配音旁白，述說著阿奇老師與學生們的有趣互動。

內容兼顧動畫品質

奧哈德坦言起初有點不想接手這個節目，「我不是不喜歡學前題材，但它需要很多內容，《阿奇幼幼園》每季要有52集，我擔心大量內容會影響動畫品質。」好在最後作品找到兩全其美的平衡，靠6至8位編劇、16名工作人員合力完成，沒有犧牲動畫設計或內容質量任一方。

《阿奇幼幼園》啟發小朋友們的想像力並進行許多寓教於樂的活動，一開始先由阿奇老師歡迎一群被父母送到安親班的好奇小松鼠們開始，包含了小犀牛「塔格」、小河馬「羅利」、小老鼠「諾麗」、小鱷魚「海皮」、小章魚「貝蒂」，還有其他許多可愛的動物同學們，一起進入充滿歡笑的學習環境，探索周遭世界的新事物，鼓勵兒童從玩樂中學習。

CBeebies學齡前兒童節目《阿奇幼幼園》第2季全新集數，每天早上7點10分於CBeebies頻道首播，中午11點10分、下午3點10分，以及晚上7點10分、11點10分再次播出。

(中國時報)