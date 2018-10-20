飯店迎萬聖節 黑蜘蛛蛋糕逼真

2018年10月20日 01:20 中國時報 徐力剛 報導

「頭破血流」蛋糕強調恐怖氣氛，擬真造型令人不寒而慄。（大地酒店提供）

「南瓜怪蛋糕」採擬人化設計，南瓜內餡以香草蛋糕、芒果慕斯及覆盆子庫利製作，每日限量2個，售價490元+10％。（日月千禧酒店提供）

創意調酒「德古拉甦醒」（右前）品飲前，記得以針頭注入香甜糖漿，售價400元+10％。（台北六福萬怡酒店提供）

淡紫色調酒「Shadow嗜血童話」視覺感強烈，售價300元+10％。（香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

漢堡「黑惡魔之怒」上方印有骷髏頭圖飾，滾燙蛋液宛如地獄岩漿。（台北六福萬怡酒店提供）

「酥炸軟殼蟹小黑堡」夾入整隻酥炸軟殼蟹，視覺味覺都享受。（台北中山意舍酒店提供）飲酒過量 有礙健康

10月31日萬聖節，西方傳統文化中認為是鬼怪世界最接近世人的時間，當夜幕低垂，民眾習慣換上奇裝異服驅趕鬼怪。這原屬於宗教節日，如今已成為各飯店業者力推的商機，在「一日萬聖」主題下，從早到晚吃喝玩樂一次到位。

提及萬聖節，帶有灰色印象的女巫、殭屍浮現，今年飯店聚焦「造型蛋糕」、「歡樂午茶」、「闇黑餐點」及「派對＆調酒」4大亮點，營造應景氣息，也更能滿足不同年齡層的喜好。

萬聖節驚心動魄，毛骨悚然氛圍濃厚，特色「造型蛋糕」以此風應運而出，香格里拉台北遠東國際大飯店打造「黑蜘蛛翻糖蛋糕」，以女巫化身黑蜘蛛為靈感，擬真外型使用法國巧克力，內餡夾入酸甜櫻桃，碩大蜘蛛攀附蛋糕，造型維妙維肖。

蛋糕甜點驚悚

日月千禧酒店的「南瓜怪蛋糕」採擬人化手法，橘紅南瓜搭配披風裝飾，內部填充仿真壞蛆果凍，挑戰恐怖極限。大地酒店以大腦為發想，發揮巧思製作「頭破血流」蛋糕，酸甜的覆盆子蛋糕體，淋上糖漿創造鮮血感，最後插上巧克力菜刀。

午後時光，逗趣造型「下午茶」登場。台北六福萬怡酒店The Lounge推出的「搞怪JC CAT下午茶」，內含草莓泡芙、小精靈布朗尼、抹茶達克瓦茲等，主廚點綴萌系眼睛賦予甜點靈魂，其中深受小朋友喜愛的「小精靈布朗尼」，以巧克力眼睛及手腳妝點，吸睛度百分百。

萬聖節搞鬼，「闇黑系漢堡」成為今年主調，The Lounge特色骷髏頭造型「黑惡魔之怒」，夾入厚實澳洲穀飼熟成牛排，裹入半熟溫泉蛋以橄欖油香煎，濃稠蛋液宛如滾燙岩漿傾瀉而出。台北中山意舍酒店Buttermilk的「酥炸軟殼蟹小黑堡」，以黑寡婦蜘蛛為靈感，墨魚麵包夾入酥炸軟殼蟹，詭魅程度爆表。

調酒玩味創新

夜幕低垂，萬聖節重頭戲「狂歡派對、調酒」登場，日月千禧酒店酌月星空酒吧31日以「假鬼假怪狂歡派對」宴客，賓客大玩創意Cosplay鬼怪，可獲得Trick or Treat特調，針對酒精過敏者，推出無酒精飲品「腦子裡進的水」，玫瑰蔓越莓風味濃郁，杯緣以蘋果裝飾充滿黑色幽默。

台北西門町意舍酒店吃吧餐廳打造無酒精特調「魔法巫婆」，以洋甘菊茶為基底，加入新鮮葡萄柚和柳橙汁提味，擺上鱈魚香絲、巧克力餅乾製作魔法掃把萌翻全場。

台北遠東大飯店馬可波羅酒廊27日舉辦「萬聖節變裝派對」，以宮廷風為主題，帶領賓客穿越古今，過足角色扮演的癮；調酒「Shadow嗜血童話」以伏特加混搭紫羅蘭酒，加入葡萄、檸檬調味，骷髏型酒杯搭配淡紫色酒體，綴以彩色軟糖魅惑人心。

台北六福萬怡酒店The Lounge則推出「盜墓者」、「女巫的魔法藥水」、「德古拉甦醒」3款調酒，「德古拉甦醒」將藍色冰磚骷髏頭浸沐蜜桃香甜酒中，品飲前以血漿針筒注入活血，象徵喚醒沉睡的德古拉，充滿創意。

(中國時報)