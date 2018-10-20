愛馬仕空間之間 解放想像力

2018年10月20日 01:21 中國時報 吳娮翎 報導

愛馬仕Equipages d’Hermes 系列DILIGENCE移動式酒吧，134萬5800元。（愛馬仕提供）

愛馬仕The CURIOSITES 系列珠寶櫃（客製化家具），1054萬700元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Orizaba圖紋珍稀刺繡限量款披毯，64萬8700元。（愛馬仕提供）

愛馬仕The CURIOSITES系列珠寶櫃（客製化家具）近照，1054萬700元。（愛馬仕提供）

愛馬仕空間之間家居藝術裝置展場空間照。（愛馬仕提供）

愛馬仕Necessaires d’Hermes系列配件式家具Coffre A Lutrin閱讀桌，196萬6500元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Karumi系列長凳，98萬7000元。（愛馬仕提供）

愛馬仕空間之間家居藝術裝置展場空間照。（愛馬仕提供）

愛馬仕「空間之間」藝術裝置展登場，20日至11月4日先從台北開跑，在精品百貨BELLAVITA寶麗廣場1樓中庭展出，精緻的色彩方塊，搭配實用性的設計，以情境方式在大眾面前呈現，讓展區充滿樂趣；限量的頂級家居，也吸引品牌VIP搶先看。

從1837年起，愛馬仕開始推廣色彩概念，品牌認為，歷史傳承即是由變化無窮的色調組成。基於這種精神，愛馬仕選擇在色彩柔和的空間裡，展示家居系列，讓各個品項得以展現精確的線條，以及色彩的玩趣，與充滿想像力的圖樣。

頂級家居 VIP搶先看

「空間之間」由愛馬仕巴黎團隊Charlotte Macaux Perelman與Alexis Fabry的藝術指導下完成，裝置藝術也展現愛馬仕精神，以簡潔的幾何形狀構成大型物件，色彩混搭如同一場結構遊戲，遊走在其中，就像參與愛馬仕的創作，解放愛馬仕的設計想像，每個與會的嘉賓，都成了空間之間的一角。

精心安排 工藝結晶

在這次展出中，家具與燈具，日常用品與紡織物，布料與壁紙，以及各色餐具，每個擺放都有其意義，好像一場空間對話，在造型、色彩與材質之間展開。不論是皮革或漆彩，紙張或瓷器，喀什米爾羊毛或竹纖維，都在品牌悉心安排下，強調生活與色彩的共處，馬鞍雙針縫、拋光、刺繡則展現了愛馬仕工藝之大成。

「空間之間」除了早先預告的客製化「The CURIOSITES系列珠寶櫃」初次登台，要價破千萬，其細節值得細細端詳，抽屜搭配精巧開合機制設計，櫃門還配幾款旅行用品收納包，訴求能收藏100多件珠寶。

首次來台展出的有「AES系列咖啡桌」，由Barber與Osgerby設計，鑄造青銅材質，175萬6800元；Equipages d’Hermes系列，靈感來自馬術世界，特殊造型的背後充滿巧思；EQUIS D’HERMES系列家具，由西班牙籍設計師Rafael Moneo於1960年為自己所創作的單椅，2016年交由愛馬仕製作並放入家具系列作品中，展現簡潔與結構扎實緊密的家具系列。

另有許多系列首度登台，值得細細端詳，像是JEAN-MICHEL FRANK系列、KARUMI系列竹凳、KESAKO系列迷你皮革墊、LANTERNE D’HERMES系列提燈等。除了看展，也可參與門口的互動裝置，親自感受愛馬仕的空間魅力。

(中國時報)