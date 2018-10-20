香奈兒雄獅珠寶 奢華霸氣風

綺拉奈特莉穿香奈兒禮服、佩戴香奈兒珠寶出席晚宴，猶如女王降臨。（CHANEL提供）

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中國時報
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香奈兒Lion Medaille戒指，28萬2000元。（CHANEL提供）
香奈兒Lion Medaille耳環，39萬元。（CHANEL提供）
香奈兒Lion Sculptural戒指，49萬2000元。（CHANEL提供）
香奈兒Lion Medaille流蘇長項鍊，59萬2000元。（CHANEL提供）
香奈兒發表高級珠寶《Sous le Signe du Lion》系列，以香奈兒女士最愛的獅子為主題。（CHANEL提供）
香奈兒Lion Sculptural手環，104萬5000元。（CHANEL提供）
香奈兒Lion Medaille項鍊，30萬3000元。（CHANEL提供）
香奈兒高級珠寶《Sous le Signe du Lion》系列，為奢華更添時尚品味。（CHANEL提供）

香奈兒女士誕生於8月19日，獅子是她的星座，是她最愛城市威尼斯的象徵，且是她最愛的幸運符碼之一。今年秋冬，香奈兒以雄獅為靈感推出「Sous le Signe du Lion」系列高級珠寶，首度以藍色青金石與黃金、透明髮晶與白金打造雄獅，為奢華更添時尚品味。

威尼斯的象徵

香奈兒女士曾說：「我喜愛所有的事物：天空、月亮，我對星星著迷，我誕生於獅子座。」獅子象徵了權威、尊貴和大膽無畏與對自由的渴望，香奈兒女士不僅在外套鈕扣和皮包釦飾上採用獅子圖騰，就連她在巴黎的Coco Apartment寓所裡，也處處可見到獅子青銅雕塑、木雕雄獅等家飾品，姿態莊嚴尊貴且蘊含無窮力量，從中不難窺見她的內心世界。

今年，香奈兒再度將品牌的雄獅經典元素融入珠寶設計當中，全新登場的「Sous le Signe du Lion」珠寶總共有8件作品，其中藍色青金石與黃金打造的獅子，讓人聯想到威尼斯聖馬可廣場的獅子浮雕，充滿埃及古羅馬的拜占庭藝術風格。

創辦人的最愛

香奈兒雄獅珠寶的工藝難度高，唯有精緻工藝和時尚品味才能打造栩栩如生的雄獅珠寶作品，向來是VIP喜愛的珠寶主題之一。香奈兒自2013年首度推出以獅子為主題的「Sous le Signe du Lion」系列頂級珠寶後，迄今已完美演繹3個系列都是以雄獅為主題，可見受歡迎的程度。

(中國時報)

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