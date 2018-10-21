獨派反中 雷大雨小 英賴菊全走避

2018年10月21日 04:10 中國時報 本報政治中心、地方中心／連線報導

喜樂島聯盟20日在民進黨中央黨部外舉行「1020全民公投反併吞」活動，大批支持者高舉標語。（姚志平攝）

喜樂島昨在台北舉辦「反併吞正名公投」遊行，民進黨則在高雄辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」，大綠小綠互尬場。不過號稱12萬人到場的喜樂島活動，警方估算約6000人，高雄則5000人到場，並未激起太多漣漪。美麗島電子報董事長吳子嘉認為，民進黨是首鼠兩端，怕流失獨派選票被獨派罵，又怕影響維持現狀主張，刺激中共，於是就沒積極動員，讓活動成了「半調子不上不下失敗的台獨活動」。

左怕獨右怕陸 互尬只為選舉

喜樂島聯盟昨在台北發起「反併吞正名公投」，儘管民進黨要求黨公職不得參與，否則黨紀處分，但多名議員現身，北市長候選人姚文智更是「路過」。到場的總統府資政吳澧培說，不解蔡總統為何不支持獨立公投，「若獨立太敏感，至少修公投法，讓人民決定怎走，這是在幫她，不是害她耶！」

現場包括遠景基金會董事長陳唐山、前總統府資政彭明敏、前國安會秘書長康寧祥等人；北市議員周柏雅、王世堅、江志銘親自出席。面對是否祭出黨紀，民進黨副祕書長徐佳青表示，陳唐山、吳澧培等人並沒要選舉，也沒參與選舉相關事務，所以沒有黨紀問題。

亂喊人數灌水 警打臉喜樂島

主持人一度喊出人數12萬人，但北市警局昨晚根據區域密度計算，下午3點活動最高潮時人數也僅6000多人，狠狠打臉喜樂島。執勤員警說，不可能那麼多人，如果有，林森北路、中山南路周遭都會塞爆，交通必大打結。

喜樂島聯盟召集人郭倍宏致詞說，大家要讓國際社會接受台灣是獨立國家，就是要透過全民公投決定台灣命運，讓世界知道，台灣人獨立建國、要做正常國家的決心，用台灣的名稱加入聯合國。

操作兩岸議題 挑釁激化關係

大綠小綠拼場，國民黨北市長候選人丁守中抨擊，民進黨與喜樂島根本是搶奪急獨論述、墨綠光譜話語權，卻讓兩岸關係緊張，相信到2020，必會以過激手段挑釁對岸，刺激墨綠選民回歸，因此，「年底9合1就是中華民國保衛戰！」國民黨團書記長曾銘宗表示，這可能是民進黨選情不利下，利用獨派催票、鞏固深綠基本盤，才會操作兩岸議題，呼籲民進黨不該拿兩岸關係拚選舉。

至於南部的「反介入、顧高雄」活動，主辦單位號稱動員1萬人，但現場頂多湧入5000人。儘管是民進黨官版，但英賴菊三巨頭全缺席，蔡總統同時間赴台東站台，且面對詢問喜樂島活動「隻字未提」，刻意保持低調。

總統府祕書長陳菊昨雖南下高雄，但選在上午與綠委林岱樺在仁武街頭替「反併吞、反介入」宣傳造勢，但下午活動展開前，即巧妙缺席。

(中國時報)