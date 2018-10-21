沙烏地證實 卡舒吉命喪領事館

2018年10月21日 01:15 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

針對沙烏地異議記者、《華盛頓郵報》作家卡舒吉失蹤案，沙烏地阿拉伯官方終於宣布，卡舒吉在伊斯坦堡領事館內與沙國調查人員發生衝突後死亡，18名沙籍涉案人員已被捕。沙烏地國王薩曼20日並下令整頓情報部門，5名高官遭撤換，其中包括王儲穆罕默德左右手在內。

沙烏地國家通訊社20日援引總檢察長初步調查顯示，卡舒吉進沙烏地駐伊斯坦堡領事館後，與沙國調查人員「討論事情」時，雙方爆發爭執和肢體衝突，最終導致卡舒吉死亡，涉案人員企圖掩蓋。報告稱18名涉案人員已就逮，調查進行中。

衝突後死亡 已逮18涉案者

同時，沙烏地國王薩曼已下令整頓情報部門，情報總局副局長阿希里等4名情報部門高官遭解職，王室辦公廳顧問卡塔尼也被免職。國王還指示由王儲穆罕默德組建一個大臣級委員會，負責重組情報機構。

卡塔尼和阿希里是穆罕默德左右手。據稱，阿希里是沙國率軍介入葉門內戰推手，去年穆罕默德以肅貪為名向皇親國戚開刀，他扮演要角。涉卡舒吉之死的小組，據信就是阿希里成立。卡塔尼是王儲傳播團隊負責人，有如「軍師」。卡舒吉2月曾在專欄提到，在卡塔尼主導下，沙國政府握有異議分子黑名單，包括自己。

官員護王儲 沒下令謀殺人

《路透》引沙烏地官員辯稱，王儲對此不知情，也未下令綁架或謀殺任何人；又說，卡舒吉遺體交「當地合作人員」後下落不明，但無跡象顯示遺體留領事館內。

59歲的卡舒吉是知名記者，為《華郵》撰寫專欄，其中不乏對沙烏地政府的批判。本月2日，卡舒吉進入沙國駐伊斯坦堡領事館辦結婚手續，從此人間蒸發。土國認定，卡舒吉在領事館內遭殺害、肢解後被運走。事隔18天，沙烏地官方才證實卡舒吉已死，沙國方面確與此案有關，卻又試圖撇清，強調王室成員未捲入此案。

英國《衛報》說，沙國王儲穆罕默德似是在美國壓力下，把最寵信的下屬阿希里推出來擔罪，尋求解套。美國總統川普說，沙國檢方調查結果「可信」，對是否制裁沙烏地未置可否。

(中國時報)