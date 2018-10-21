新聞透視－不妥協不踩紅線 蔡打安全牌

2018年10月21日 01:15 中國時報 曾薏蘋

喜樂島的「反併吞」活動昨天登場，民進黨雖然採取「嚴喜攻略」（嚴格禁止參加喜樂島），嚴禁黨公職、候選人參加，想讓喜樂島成為「孤島」，卻也不難看出民進黨內的壓力；不過蔡英文畢竟是國家領導人，應該深知在統獨、兩岸議題上，「不妥協也不踩紅線」是她目前治國最穩健的基調。

堅守底線 切割喜樂島

9月19日，民進黨中常會通過決議，下達禁令，切割喜樂島的「公投反併吞」活動，同一天，蔡英文跟陳菊兩人登門拜訪李登輝，而這場會面在隔天，就透過蔡英文的臉書發出；時間點的巧合，更讓外界不得不把這2件事做連結，蔡英文臉書披露和被獨派視為共主的李登輝愉快會面的照片，更鞏固蔡切割喜樂島的基底。

蔡英文的做事態度，一向是不激進也不躁進，對於兩岸的態度，嚴守「維持現狀」的立場，縱然被獨派罵翻，也不會成為美國眼中的「麻煩製造者」，所以對於獨派老是拿公投制憲、獨立建國步步進逼時，她依舊堅守立場，更何況喜樂島聯盟的召集人郭倍宏，心裡打的算盤是什麼，蔡英文怎會不知道，何必跟著他起舞。

遊走邊緣 路過代出席

昨天喜樂島聯盟的「反併吞」活動，一些民進黨大老給足了面子出席，那是這些大老對「公投反併吞」等議題有著長期信仰及情感，幾位候選人也遊走黨紀邊緣「路過」代替出席，看似風光，但活動中，來賓上台致詞，不也喊出要支持者「票投民進黨」，顯然民進黨使出的「嚴喜攻略」，對候選人並沒有傷，只怪選情不佳的候選人，嚇得病急亂投醫，沉不住氣跑去現場。

郭倍宏說，當天集會是要對中國嗆聲，民進黨若沒站出來，「不能叫做本土政黨」。以目前台灣的現況，獨派與民進黨是唇齒相依，民進黨無法切割獨派，但獨派也不能沒有民進黨，因為目前理念相近的小黨，根本成不了氣候，對於獨派、深綠的步步進逼，蔡英文很清楚自己的底線在哪。

與獨派 維持現狀就好

最近美陸貿易戰雖然打得如火如荼，但美國也不可能輕易挑戰一中的紅線，蔡英文很清楚，要執政就要面對國際現實，對於與獨派的關係，民進黨也是一樣，「維持現狀」就好了。

(中國時報)