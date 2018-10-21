怕嚇跑中間票 動員刻意半調子

2018年10月21日 01:15 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

極獨派團體喜樂島與民進黨尬場，美麗島電子報董事長吳子嘉昨晚直言，喜樂島在跟民進黨爭奪台獨主導上，確實占了上風，這將導致各地墨綠民眾議員票流向獨派或小綠黨，不過，民進黨也因此得以避免嚇跑更多中間選民。

他解釋，如果民進黨主張極獨，反而會影響大中間選民，一對一選舉下，有些中間選民就不投民進黨了。因此這樣沒有成功的台獨活動，反而導致這方面破壞力有限。

但吳子嘉直言，蔡英文的維持現狀實際上也不存在，因為國際大環境變動，兩岸與美國三方都在破壞現狀，兩岸關係惡化到壞都不能再壞了，再壞就打仗了，「現狀已經變更，實際上根本沒有維持現狀」。所以蔡英文只剩下口腔式維持現狀，未來她應該也會繼續這樣的作法。

針對喜樂島行動會對民進黨年底選舉造成何種衝擊，吳子嘉說，喜樂島活動辦在台北，所以對雙北影響最大；只是，因民進黨的北市長候選人支持度本來就很低，影響不會太大，但議員選舉上影響就比較大。

他說，一部分墨綠選民的議員票會離開民進黨，跑到小綠黨像是時代力量等。

至於其他縣市，吳子嘉認為同樣是對議員選舉比較大，將導致部分墨綠票流向小綠黨，但在縣市長選舉上，因為多半沒有強棒墨綠候選人，民進黨比較沒有選票流失的問題。

(中國時報)