丁轟當家鬧事 把民眾當肉票

2018年10月21日 01:15 中國時報 楊佳穎 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

喜樂島聯盟昨在台北發起「全民公投反併吞」活動，民進黨也在高雄舉辦反併吞遊行。對此，國民黨台北市長候選人丁守中批評，民進黨「當家還鬧事」，是政治自我迫害妄想症，若不去搞台獨挑釁，怎會有併吞的問題？他說，現在民眾只期待發展經濟，根本不關心炒作統獨意識的假議題。

丁守中指出，民進黨全面執政，居然還要往深綠、急獨靠攏，證明民進黨因執政潰敗，只能一直走鋼索，擁抱急獨、放棄中間選民，盼撩撥對岸，讓原本陷入僵局的兩岸關係更趨緊張，根本把台灣民眾當肉票。

「當家不鬧事！」丁直批，民進黨這種惡質作法應受到嚴厲譴責，這場大遊行更將是民進黨一連串急獨動作的開始；接下來到2020，預料會以更過激手段挑釁對岸，「我們不要再被任何政黨當作肉票，不要再被任何人當作籌碼」，只有自己撐起中華民國，台灣的將來才有保障。

國民黨團書記長曾銘宗則表示，蔡英文總統的國慶演說談到要維持現狀，不會採取比較激烈的動作，國民黨也寧願再相信她一次，盼蔡拿出一套辦法，維持兩岸和平發展，也呼籲大陸不要用打壓方式處理兩岸問題。

但曾銘宗說，蔡英文的國慶談話言猶在耳，若為了選舉又去操作這個議題，就是言行不一致，會讓兩岸關係面臨更大衝擊。他呼籲蔡政府以蒼生為念，兩岸關係穩定是中華民國經濟社會發展最重要前提，若只想拚選舉，效益只會持續遞減，最後也將被選民唾棄。

(中國時報)